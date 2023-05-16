「雙管齊下」… 日本女網友鼻吹2直笛 千萬人朝聖

一名日本女網友上傳用鼻孔同時吹兩支笛子的影片，吸引逾1000萬人觀看。（取材自推特）

吹直笛對有些人來說並不陌生，但如果用鼻孔吹直笛可不是尋常人能辦到的事情。日本 一名女網友在推特 上傳用鼻子吹直笛的「雙管齊下」影片，不到一周就吸引逾1000萬人觀看，網友紛紛驚呼「人類的最佳表演」、「太有才了」。

一名日本女網友在推特上傳一段標題寫著「YOASO鼻」的影片，只見她先用鼻子吹奏其中一把直笛表演輕快明亮的樂曲，隨著背景鋼琴聲音結束後，她瞬間切換成「雙管齊下」模式，其中一支直笛負責演奏高音的主旋律，另外一支則負責和聲配樂，完美解決直笛在表演上音色較單調的缺點。而她所演奏的曲子，正是日本當紅的雙人組合「YOASOBI」的「向夜晚奔去（夜に駆ける）」，該曲在YouTube 的觀看次數已超過2.2億次，可說是一代神曲。

神奇的用鼻子同時吹奏兩支直笛的影片曝光後，短短不到一周已吸引超過1000萬名網友朝聖，紛紛大喊「我求求妳，給我那種天賦」、「我的大腦跟不上」、「人類的最佳表演」、「太有才了」、「如果再加上嘴巴就可以表演三重奏了」、「有趣和令人敬畏的完美平衡」。

不過，這不是她第一次表演用鼻孔吹直笛，她過去也曾接受電視節目訪問，甚至當場表演這項特殊才藝，奇特的演奏方式讓她在網路上擄獲一小群支持者。