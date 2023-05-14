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6歲童畫全家福 嚇到老師找家長

綜合報導
臉書「自然世界」的社群使用者，近日在臉書貼出六歲兒子的畫作，表示老師因為這張畫，立刻請家長去學校開緊急會議，讓他們一時為之緊張萬分。（取材自Natural World）
臉書「自然世界」的社群使用者，近日在臉書貼出六歲兒子的畫作，表示老師因為這張畫，立刻請家長去學校開緊急會議，讓他們一時為之緊張萬分。（取材自Natural World）

臉書「自然世界(Natural World)」的社群使用者，近日在臉書貼出六歲兒子的畫作，表示老師因為這張畫，立刻請家長去學校開緊急會議，讓他們一時為之緊張萬分。

在赴校前，網友還問兒子原因，兒子只知道：「老師不喜歡我畫的畫」；直到到了學校，老師才將這幅由兒子親手畫的塗鴉拿出來，問網友及其妻：「你介意來解釋一下嗎？」這時妻子才回答老師：「完全不是你想的那樣」、「這是家庭度假」、「我們一家四口在巴哈馬浮潛」。

該文獲得超過100萬名網友按讚，多數網友大讚這名老師，表示：「老師很謹慎，為她鼓掌！」、「作法正確，先問孩子，再跟家長確認，請表揚老師，做好他的工作了！」

同時也有不少人覺得小朋友的畫作真是太可愛，明明就是一幅可愛的全家浮潛圖啊，但隨著現在世界太可怕，讓不少人也跟這名老師一樣，一看畫作會想到另一種可怕的自殺情境。

「這是一幅絕妙的圖畫，也是一個很好的例子，說明成年人往往會把他們頭腦中的事情複雜化（雖然老師的方法可能有點反應過度，但她很細心，很關心，這總是一個好事。）」

但也有同為老師的網友表示，「有個學生將她所有的藝術作品塗成黑色。問她這件事時她說，我很髒。 挖得更深之後，才發現她正在被他們的鄰居以暴力虐待。從那天起，我再也不會認為任何事情都是理所當然的。我的職責是保護我的學生」。

同為老師的網友表示，經常讓中、低年級的孩子用圖畫來告訴他訊息，「而且通常很有趣」，還有人說，孩子習慣在畫畫中透露自己的喜好或害怕的事物。

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