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病患X光肺部長滿白點 竟全是寄生蟲「遺體」

綜合報導
巴西醫生德索薩上傳X光片，病人身上長滿絛蟲鈣化死去後留下的囊腫。（取材自推特）
巴西醫生德索薩上傳X光片，病人身上長滿絛蟲鈣化死去後留下的囊腫。（取材自推特）

白色點點竟然是寄生蟲的「遺體」。一名巴西醫生日前在網路上發布一張胸部X光片，可以看到病人胸前長滿白色點點，患者稱持續咳嗽兩個月，檢查後發現是患囊蟲病（Cysticercosis），受寄生蟲感染，白點是寄生蟲死去後鈣化留下的囊腫。

香港01報導，巴西醫生德索薩（Vitor Borin de Souza）透露，上月中有病人求醫，稱已咳嗽長達兩個月，確診患上囊蟲病，那是由豬肉絛蟲幼體引發的組織感染。該病在拉丁美洲、亞洲和非洲衛生條件差的地區較常見，蟲卵會經食物、水、或被糞便污染的表面傳播，人類食用受污染食物時會被感染，免疫力較弱的人更易中招。

醫生指病人目前正進行MRI掃瞄，確認寄生蟲有沒有入侵腦部，最嚴重的情況可以危及性命，但大多數情況寄生蟲會在體內自然死亡，提醒民眾要吃乾淨食物。

德索薩指，X光片中的白點是絛蟲幼蟲引起的囊腫，即絛蟲鈣化殘骸，就像皮膚下的腫塊。目前病人要進行MRI掃瞄，確認寄生蟲有沒有入侵腦部，如果有的話可能會觸發頭痛、癲癇發作、失明，最嚴重的情況可以危及性命，但大多數情況寄生蟲會在體內自然死亡，提醒民眾要吃乾淨食物。

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