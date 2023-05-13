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吃不完？ 紐澤西森林出現500磅「野生義大利麵」

聯合新聞網
美國紐澤西州當地一處森林，近期出現大量義大利麵。（取自臉書社團）
美國紐澤西州當地一處森林，近期出現大量義大利麵。（取自臉書社團）

美國紐澤西州近日出現奇景，某處森林內發現約500磅（226公斤）義大利麵遭棄置。有媒體披露，原來是當地一名退伍軍人，發現已故母親留下這些麵，疑因數量太多，才將這些麵條扔出房子。

綜合媒體報導，網友喬赫諾維茨（Nina Jochnowitz）近日在臉書社團「老橋紐澤西」（OLD BRIDGE New Jersey）分享紐澤西州森林中出現大量義大利麵的照片，引發網上討論。

當地居民推測可能是疫情囤積過多所致，該地區沒有專屬垃圾場，部分民眾會直接使用這種方式，把過期食物丟在野外處置。不過有些人懷疑這是AI生成的圖像，並不是真實照片，甚至還有網友提出「陰謀論」。

網上吵得沸沸揚揚，老橋公司業務主管也進一步向媒體證實，這些麵條都是生的，被傾倒靠近森林小河邊，看起來被放置很短時間，因水分麵條開始出現軟化。

事實上，這些義大利麵約500磅、226公斤，需要15台獨輪手推車才能載完。當地單位接到消息後著手清理，花費約2小時，目前已清理乾淨。

不過到底是誰亂丟麵條？喬赫諾維茨後來受訪揭露，據附近居民稱，從監視錄影畫面看見一名男子將義大利麵傾倒在森林。他是退伍軍人，將已故母親留下義大利麵扔到森林，可能是因為數量太多不知所措，為避免男子觸景傷情，喬赫諾維茨已先與他的家屬聯繫溝通，並拒絕向媒體透露男子真實身分。

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