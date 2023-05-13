百斤胖熊困樹上空中翻滾 內華達8警神救援

內華達州一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來，民眾報警後警消立刻趕來救援，黑熊中了麻醉槍後竟四腳朝天墜落，8名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠。(取材自臉書粉專)

內華達州 一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來，民眾報警後警消立刻趕來救援，黑熊中了麻醉槍後竟四腳朝天墜落，八名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠，黑熊得以在警消合力救援下保住一命。

綜合媒體報導，內華達州雙鑽社區(Double Diamond)上月發現一隻迷路的黑熊誤闖，牠可能因為受到驚嚇突然爬上一戶民宅門前的大樹，沒想到因此下不來，卡死在樹上，民眾嚇壞立刻報警處理，當地警消趕到後隨即進行救援計畫。

在警消與內華達州野生動物部門相關人員的努力下，他們為了讓黑熊能夠順利從樹上下來使用了麻醉槍。麻醉藥效不久後發揮作用，黑熊失去重心便四腳朝天往下掉，所幸八名警消合力張開防水布，穩穩地接住了從高空中墜落的百斤巨熊。

當地警察 局里諾消防隊(Reno Fire Department)將拯救黑熊的驚悚瞬間放上官方粉絲專頁，可以看到黑熊體型不小，就這樣卡在樹上岌岌可危，所幸黑熊墜落瞬間多名警消使出神力克服重力加速度接住牠，才讓黑熊免於受傷。