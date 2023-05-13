我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

百斤胖熊困樹上空中翻滾 內華達8警神救援

聯合新聞網
內華達州一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來，民眾報警後警消立刻趕來救援，黑熊中了麻醉槍後竟四腳朝天墜落，8名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠。(取材自臉書粉專)
內華達州一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來，民眾報警後警消立刻趕來救援，黑熊中了麻醉槍後竟四腳朝天墜落，8名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠。(取材自臉書粉專)

內華達州一隻迷路的巨大黑熊因為受驚爬到樹上下不來，民眾報警後警消立刻趕來救援，黑熊中了麻醉槍後竟四腳朝天墜落，八名英勇的警消立刻張開防水布在地面穩穩接住牠，黑熊得以在警消合力救援下保住一命。

綜合媒體報導，內華達州雙鑽社區(Double Diamond)上月發現一隻迷路的黑熊誤闖，牠可能因為受到驚嚇突然爬上一戶民宅門前的大樹，沒想到因此下不來，卡死在樹上，民眾嚇壞立刻報警處理，當地警消趕到後隨即進行救援計畫。

在警消與內華達州野生動物部門相關人員的努力下，他們為了讓黑熊能夠順利從樹上下來使用了麻醉槍。麻醉藥效不久後發揮作用，黑熊失去重心便四腳朝天往下掉，所幸八名警消合力張開防水布，穩穩地接住了從高空中墜落的百斤巨熊。

當地警察局里諾消防隊(Reno Fire Department)將拯救黑熊的驚悚瞬間放上官方粉絲專頁，可以看到黑熊體型不小，就這樣卡在樹上岌岌可危，所幸黑熊墜落瞬間多名警消使出神力克服重力加速度接住牠，才讓黑熊免於受傷。

內華達州 警察

上一則

小學垃圾箱藏黑熊 校長「驚險開蓋」嚇破膽

下一則

吃不完？ 紐澤西森林出現500磅「野生義大利麵」

延伸閱讀

州務卿：喬州3/12總統初選日

州務卿：喬州3/12總統初選日
小學上鎖垃圾箱傳怪聲 校長查看「巨大黑影」噴出嚇跑

小學上鎖垃圾箱傳怪聲 校長查看「巨大黑影」噴出嚇跑
大熊爬樹「倒頭栽墜落」 內華達8警合力接住百斤巨熊

大熊爬樹「倒頭栽墜落」 內華達8警合力接住百斤巨熊
2022全美房價 夏威夷州最貴

2022全美房價 夏威夷州最貴

熱門新聞

英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
(取自推特)

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

2023-05-05 12:06
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
威廉王子和凱特王妃帶著夏綠蒂公主和路易王子6日抵達西敏寺大教堂的西大門時，威廉看起來有點著急。（路透）

英媒：查理加冕大典威廉和凱特竟遲到 比父親更晚步入教堂

2023-05-06 21:59
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了