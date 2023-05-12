越南男養的鸚鵡模仿「露骨」話 揭穿他出軌女傭

越南一名男子飼養了會說話的鸚鵡，但因為目睹他出軌女傭，某日模仿他講的詞彙，剛好被他的妻子聽到，導致婚外情曝光。圖非當事鸚鵡。（歐新社資料照片）

俄羅斯 官媒《RT》近日引述越南 網媒文章報導，越南一名男子養了一隻會說話的鸚鵡，而這隻鸚鵡目睹他出軌女傭，某日模仿他講的話，剛好被他的妻子聽到，最終導致這段婚外情曝光。

根據《RT》所引述的Vietnamnet網站文章，這名男子的妻子表示，他擁有一家成功的家具企業，夫妻倆雇用一位女傭幫忙家務，還安排她住進家裡的空房，就緊鄰男子養鸚鵡的地方。

女子表示，她在六個月後注意到自己丈夫跟女傭的行為舉止都很可疑。一開始，他對女傭出現在身邊會感到害羞與尷尬，還會避免單獨跟她留在家中，幾個月後卻開始在家中的花園裡花更多時間，還跟自己的鸚鵡待在屋頂。這位女子有一天比平常早一點回家，留意到丈夫跟女傭似乎在隱瞞些什麼，於是開始懷疑兩人可能有一腿。

文章指出，女子的疑心在一段時間後得到了證實。當時，她決定到屋頂晾衣服，但就在往上走的時候，聽到了丈夫飼養的鸚鵡在模仿「奇怪露骨」的言語。她確信丈夫不會特意拿這些聲音去教鸚鵡，斷定必然是從女傭房裡的不檢點行為學到的。

女子隨後在女傭房裡安裝隱藏式攝影 機，在一周內錄下丈夫出軌的影像。女子已經提出了離婚，並將影像列為丈夫背叛的證據。（編譯周辰陽）