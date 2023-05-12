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客人違停擾民 日拉麵名店直接打烊 網友讚霸氣

綜合報導
日本拉麵二郎以大份量聞名。（取材自推特）
日本拉麵二郎以大份量聞名。（取材自推特）

客人亂停車，日本知名拉麵店直接宣布提早打烊。以大份量聞名的日本「拉麵二郎」八王子野猿街道店日前在官方推特說，特約停車場發生惡性重大的違停，本店即時打烊。有日本網友稱讚店長霸氣，給不遵守規定的客人一個教訓，但也有人認為，一件違停害大家都吃不到麵，不符比例原則。

拉麵二郎的這家分店在日本的黃金周持續營業，原訂晚間8時左右打烊，提前於晚間7時15分關門。店家在推特呼籲，「特約停車場前不能排隊等車位，沒有車位的話請改天再來，或是利用鄰近的收費停車場」。

因為生意好，這家店19個車位總不夠停，來吃麵的民眾常違規停車，或是將摩托車停在在人行道，還有人在特約停車場肇事逃逸、亂扔菸蒂等。

同連鎖的龜戶店同樣苦於停車糾紛。日前在官方推特重現對話：店長：「有人把車停在小巷子裡嗎」…沒人說話，「有車牌是ooo的客人嗎」…沒人回應，「那，我要通知警察囉」，突然有客人說，「呀，那是我的車，剛才沒聽清楚，我現在去移車」。

店長說，「這種三流演技的傢伙，以後別再來了。停在小巷子除了妨礙交通，住戶的車庫也被擋住。對你而言是僅此一次的違停，但住在巷子裡的人，是每天被害」。推特上，很多人支持店家，指路邊亂停車的不能當客人，店家直接報警就好。

推特 日本 警察

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