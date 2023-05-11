壽司郎事件才落幕…日屁孩玩具槌打路人 老人也不放過

日本社群網站最近出現多個年輕人用玩具槌攻擊路人的影片。（取材自推特）

就在「壽司郎屁孩」事件還讓人記憶猶新時，日本 網路社群最近又吹起另一股惡搞歪風。有年輕網友拿著玩具槌子，在路上隨機攻擊路人（右圖，取材自推特 ），並將過程拍成影片，又引起另一陣軒然大波。

日媒「女性自身」報導，近來日本社群網站 上出現一段影片，內容是一位年輕男性拿著玩具嗶嗶槌，突然一邊笑，一邊跑向某位路人，並用槌子打了一下對方後迅速逃離。

事實上，這已經不是網上第一次出現類似的影片。像是日前也曾經有網友拿著嗶嗶槌，突然朝著一位正在等電梯的老婦人而去，並用槌子打了一下對方的後腦杓，接著轉身離開。這類影片在網路上增加，也讓人十分憂心是否會有越來越多惡搞事件。

對此，網友痛批「要不從嚴處理，讓小孩子們模仿就麻煩了」、「還不快逮捕」、「到底哪裡有趣了」。