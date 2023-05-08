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越南女穿透視裝幾乎全裸喝喜酒 搶新娘鋒頭被罵翻

聯合新聞網
一名女子出席好友婚禮時，竟穿著黑色薄紗透視洋裝，火辣展現身材曲線，瞬間奪走全場目光。（取材自臉書）
一名女子出席好友婚禮時，竟穿著黑色薄紗透視洋裝，火辣展現身材曲線，瞬間奪走全場目光。（取材自臉書）

婚禮對許多新娘來說是一生最重要的時刻，因此賓客在穿搭上多半會避免喧賓奪主。不過近日有一組越南婚禮照在社群媒體上瘋傳，原來是一名女子出席好友婚禮時，竟穿著黑色薄紗透視洋裝，火辣展現身材曲線，瞬間奪走全場目光，同框新娘照一曝光，便被網友痛批，搶走新娘鋒頭、完全不尊重新人。

一名女子出席好友婚禮時，竟穿著黑色薄紗透視洋裝，火辣展現身材曲線，瞬間奪走全場目...
一名女子出席好友婚禮時，竟穿著黑色薄紗透視洋裝，火辣展現身材曲線，瞬間奪走全場目光。（取材自臉書）

根據《sanook》報導，近日社群媒體瘋傳一組越南婚禮照，一名女子分別與婚紗照、新娘合影，但網友焦點全在她身上的黑色薄紗透視洋裝，內搭比基尼只遮住三點重要部位，大露香肩、長腿的暴露造型完全搶盡新人鋒頭。不過兩人合照顯示，新娘本人笑得非常開心，似乎不在意女子的衣著。

照片一出，網友紛紛批評：「婚禮也是老人和孩子都在場的地方，這樣的打扮非常不合適」、「可憐的新娘」、「身材好，但要懂得選對衣服」、「婚禮不是酒吧」、「我就想知道她穿這個去參加婚禮是怎麼想的」。另外，也有網友找到該名女子社群帳號，發現她平時的穿衣風格本來就很暴露。

根據《Thailand Posts English》報導，該名女子事後表示，2022年泰國小姐瓦拉哈（Engfa-Waraha）是她的偶像，那套火辣透視裝是為了模仿她擔任泳裝秀主持人時的穿搭，但網友仍不買單，認為瓦拉哈本來就是活動的主角，而該名女子在婚禮喧賓奪主，是對新人的不尊重。

社群媒體 越南 泰國

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