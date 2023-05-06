女賓客穿白紗參加婚禮 新娘超級生氣

賓客在婚禮上穿白色洋裝和婚紗，引來不少網友批評。（取材自TikTok）

在參加婚禮時，不少賓客都會盛裝打扮以示尊重，不過在所有穿搭中最忌諱的就是穿白色洋裝，因為要把主場留給新娘。不過近期網路上瘋傳一段影片，影片中的女子不只穿的是白色，就連款式跟剪裁根本就是「婚紗」的樣子，讓新娘超級生氣，也引來不少網友批評。

據每日郵報（Daily Mail）報導，這段影片是由當天參加婚禮的賓客伊莎貝拉（Isabella Santos Giha）上傳的。她在影片標題寫道：「拜託不要在別人的婚禮上穿白色，這很令人難過也很不尊重人。」

畫面中一名女子身穿白色洋裝在跟其他賓客聊天，另一女子則更誇張的穿著魚尾設計的婚紗，裙身還有細緻的蕾絲雕花。影片吸引不少網友留言，有網友說自己的婆婆就是這樣，竟然在準備婚禮時試穿白色蕾絲禮服，讓她超級傻眼。雖然這名網友成功阻止了婆婆，但後來在婚禮上還是看到其他親戚穿白色禮服。

其他網友則開玩笑地說應該要好好報復，有人留言「哎呀！我不小心把飲料打翻在妳身上了」、「我拜託我媽不小心打翻紅酒」，另一名網友則說她絕對會把穿白色洋裝的賓客趕出去。（）