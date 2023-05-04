義大利美人魚雕像「大胸翹臀」 網批：矽膠假奶

義大利南部普利亞（Puglia）一個漁村廣場上，一座由當地學生創作的美人魚雕像，因外型過於火辣挑逗而引起轟動。(取材自推特)

義大利 南部普利亞（Puglia）一個漁村廣場上，一座由當地學生創作的美人魚雕像，因「大胸翹臀」的外型過於「挑逗」而引起轟動。

英國 衛報報導，該座雕像由普利亞的路易吉．羅索（Luigi Rosso）藝術學校的學生創作，近日被放置在以科學家麗塔．列維．蒙塔爾奇尼（Rita Levi-Montalcini）為命名的廣場上，雕像尚未正式落成，但已在社群媒體 上引起熱議。

一名地方演員在臉書批評說，這條美人魚的胸部簡直就是矽膠假奶，還有人說，沒看過屁股這麼大的人魚。對此，路易吉．羅索藝術學校校長馬爾西亞諾（Adolfo Marciano）表示，這是向「絕大多數擁有凹凸有致曲線的女性致敬」。

馬爾西亞諾解釋，學生們受莫諾波利（Monopoli）市長的委託，為該鎮創作了幾座雕像，其中包括一座以大海為主題的雕像。並表示學生們一起想出美人魚的想法，市議會也很滿意，就決定將該座雕像置放在廣場上。