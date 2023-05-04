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手機爆炸 印度8歲女童看片臉被炸爛喪命

綜合報導
八歲女童Aditya Sree在手機爆炸後身亡。（翻拍自The Indian Express）
八歲女童Aditya Sree在手機爆炸後身亡。（翻拍自The Indian Express）

印度發生手機爆炸奪命意外，8歲女童Aditya Sree日前用爸爸的紅米手機Note 5 Pro看影片時，手機突然發生爆炸，她送院後傷重不治。當地傳媒報導，事發時只有女童和祖母在家，鄰居聽到爆炸聲及哀號聲趕到現場，發現女童重傷全身滲血。將女童送院的鄰居說，女童臉和手臂被爆出很深的傷口，臉幾乎被「支解」，他全程不敢再多看一眼。

香港01報導，警方初步調查，該手機是三年前從二手商店購入，三個月前又更換了電池，爆炸後房間、床，甚至手機機身完整都沒有嚴重損毀，初步推斷是電池過熱導致爆炸，但仍待法醫及專家確認。女童父親受訪時強忍淚水，稱當晚是他首次將該手機留在家中，沒料到這天馬上出事。

印媒報導，Aditya Sree就讀小學三年級，住在喀拉拉邦特里蘇爾縣（Thrissur）北部村莊「Thiruvilwamala」。出事後，女童父母趕回家查看，警方卻不讓他們進入案發現場。父親指當晚從電話得知女兒已經上床睡覺，她將手機放在床邊，可能趁祖母行開去廚房時，又偷偷用手機，祖母直至聽到爆炸聲才發現出事。

警方初步調查指出，女童親屬透露，她很愛看卡通片，暑假期間經常在家裏長時間觀看，事發時她已用手機長時間看影片，推斷是電池過熱導致爆炸。女童臉部重傷、右手手指炸斷、手掌在爆炸撞擊中骨折，她在手機爆炸後不久身亡，但細節仍待法醫驗屍。

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