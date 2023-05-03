美學霸獎學金達900萬破紀錄 申請200所大學獲125校錄取

美國高三生巴恩斯獲得各所學校提供合計高達900萬美元的獎學金，打破「拿最多獎學金」金氏世界紀錄。（取材自推特）

美國一名即將升大學的高三生巴恩斯（Dennis Barnes），去年申請200所大學，目前累計已錄取125所大學，各所學校提供合計高達900萬美元的獎學金，讓巴恩斯打破「拿最多獎學金」的金氏世界紀錄，他就讀的高中正與金氏紀錄官方確認此事。

「紐約郵報」（New York Post）報導，巴恩斯就讀新奧爾良國際高中，他在去年8月向200所大學遞交入學申請，後來陸續收到125所大學的錄取通知，且各校提供合計高達900萬美元的獎學金。巴恩斯仍持續在等其他錄取通知，他的目標是突破1000萬美元獎學金。

紐約郵報報導，巴恩斯過去2年來一邊讀高中，一邊在紐奧良南方大學修課獲取學分。他的在校成績十分優異，GPA成績高達4.98，且在美國國家高中榮譽生會（NHS）擔任幹部，此外還精通西班牙語。

目前校方正在連絡金氏世界紀錄官方，讓他的紀錄能正式生效。上個「拿最多獎學金」金氏紀錄保持人是就讀路易斯安那州拉法葉高中的諾曼迪·科米爾（Normandie Cormier），他在2019年時獲得了總計870萬美元的獎學金。