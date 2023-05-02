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亞裔媽餵女「吃蟋蟀」 讚優良蛋白質、月省400元伙食費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名亞裔美食部落客蒂芬妮認為蟋蟀是良好的蛋白質來源，所以餵1歲半的女兒（圖）吃蟋蟀。（取材自Instagram）
一名亞裔美食部落客蒂芬妮認為蟋蟀是良好的蛋白質來源，所以餵1歲半的女兒（圖）吃蟋蟀。（取材自Instagram）

一名亞裔美食部落客近期分享自己的「私藏菜單」。她宣稱自從讓一歲半的女兒改吃蟋蟀補充蛋白質以後，每個月伙食費省下400美元，讓不少網友看傻了眼。

據紐約郵報報導，來自加拿大多倫多的美食部落客蒂芬妮（Tiffany Leigh）育有一個1歲半的女兒。原本她會讓女兒吃牛肉、雞肉、豬肉等蛋白質，不過後來她發現更棒的蛋白質來源——蟋蟀。

蒂芬妮說，她一開始給女兒吃整隻蟋蟀時，女兒馬上吐出來說不要。後來蒂芬妮改用蟋蟀蛋白粉，將粉末混入麵粉裡面做成鬆餅，女兒就完全沒發現，還說「還要吃」。

蒂芬妮認為蟋蟀是良好的蛋白質來源，因此餵1歲半的女兒吃蟋蟀。（取材自Instag...
蒂芬妮認為蟋蟀是良好的蛋白質來源，因此餵1歲半的女兒吃蟋蟀。（取材自Instagram）

她表示，自己以前去泰國和越南旅遊時就發現當地人會吃昆蟲，那時她就對這種飲食方式印象深刻。她試過油炸狼蛛腳、螞蟻、蟋蟀、蠍子等昆蟲，認為昆蟲是很好的蛋白質來源，也確定女兒沒有對任何食材過敏，所以決定讓女兒吃吃看蟋蟀。未來她還打算讓女兒試試看螞蟻、蚱蜢等昆蟲。

營養師珍娜．沃納（Jenna Werner）接受採訪時表示，蟋蟀的確是很好的蛋白質來源，10克的蟋蟀蛋白粉就含有7克蛋白質，而且含有維生素B12、鈣、鐵、鎂等營養素。不過她表示，蟋蟀蛋白粉的價格跟其他乳清蛋白粉的價格差不多，因此除非是想換換口味，不然食用原本的乳清蛋白就可以了。

蛋白質 美食 越南

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