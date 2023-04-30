借曾孫大麻奶油做蛋糕請朋友 澳洲婦挨告

一名澳洲青少年借大麻奶油做馬芬蛋糕，讓曾祖母捲入麻煩；圖為馬芬蛋糕示意圖。（取材自Ingimage）

一位澳洲 曾祖母表示，在她允許一名青少年使用她的大麻 奶油來製作馬芬蛋糕與學校朋友分享後，她感到「非常懊悔」。

中央社引述法新社報導，根據法院文件，澳洲73歲婦女畢克頓（Pam Annette Bickerton）日前在阿得雷德地方法院（Adelaide Magistrates Court）參與判決前聽審，此前她已承認自己向孩子提供或給予管制藥品。

澳洲「廣訊報」（Adelaide Advertiser）報導，在4月19日的聽證會上，畢克頓表示，她為了改善睡眠障礙而備有加了大麻的奶油。

報導指出，法庭獲悉，這位未公布身分的青少年當時將曾祖母叫醒，並要求使用大麻奶油來製作一些馬芬蛋糕。報導引述畢克頓的律師說法：「仍處於疲倦的狀態的她不幸地以『拿去吧，只要確保做完後打掃乾淨』回答。」畢克頓表示，她感到「非常懊悔」。

地方法官韋金斯（Justin Wickens）指出，這名年長的被告人知道該名青少年會把馬芬蛋糕和朋友分享，這「有點令人擔憂」。

據報導引述，韋金斯說：「結果是，它（加入大麻奶油的馬芬蛋糕被拿）到了學校，這很不幸，但你的客戶（畢克頓）當時並未想到這一點。」

畢克頓定於5月4日再次出庭聆聽判決。