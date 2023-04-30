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避孕、抗愛滋藥 義大利將免費提供女性

綜合報導
義大利藥品管理局（Aifa）日前已批准向所有女性免費提供避孕藥。（Getty Images）
義大利藥品管理局（Aifa）日前已批准向所有女性免費提供避孕藥。（Getty Images）

義大利媒體報導，義大利藥品管理局（Aifa）日前已批准向所有女性免費提供避孕藥，以及抗愛滋病毒的藥物，具體施行時間尚須經完整技術評估與有關當局認可後實施。

中央社引述「今日羅馬」（Roma Today）日前報導，義大利藥品管理局（AIFA）的價格和核銷委員會（CPR）批准了向所有女性免費提供避孕藥，同時也批准免費提供抵抗人類免疫缺乏病毒（HIV，簡稱愛滋病毒）的藥。

這幾個月來，義大利藥品管理局一直在討論讓所有女性免費服用避孕藥。在歐洲，目前法國免費提供25歲以下的女性避孕藥。

據統計，義大利免費提供所有女性避孕藥，估計每年花費國庫約1.4億歐元（約1.5億美元）。

義大利藥品管理局的價格和核銷委員會主席斯克羅卡羅（Giovanna Scroccaro）表示，為避免更多的女性因為避孕藥成本太高，未採取適當的避孕措施，國家願意為此付出代價。

除向所有女性免費提供避孕藥外，義大利藥品管理局也已批准免費提供抵抗人類免疫缺乏病毒（HIV，簡稱愛滋病毒）的藥。

相較於避孕藥的免費提供，針對愛滋病毒，免費預防性投藥（PrEP）是十分重要的，因為醫院購買這些藥物所支付的總額較低，只有幾十萬歐元，但它確有重要證據說明在感染預防方面有巨大貢獻。

「信使報」（Il Messaggero）報導，「義大利全國抗擊愛滋病協會」（Anlaids）總裁瑪基尼（Bruno Marchini）表示，免費提供暴露愛滋病毒前的預防性投藥（PrEP）是預防感染愛滋病的重要一步。

瑪基尼接著說，目前在義大利大多數地區，感染性傳播疾病所需費用仍由消費者承擔，免費提供藥物將有利於遏制性傳播疾病感染的發生。

在抗愛滋病藥物取得方面，預防性投藥（PrEP）的藥物將根據傳染病專家的處方籤在醫院分發，不會在藥局出售。

義大利 藥局

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