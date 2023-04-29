「感受活的快樂」…日「自殺森林」掛情趣品 幽默勸退

日本網友表示，近年來，有神祕人物定期會到樹海設置TENGA，上面還附有預防自殺的標語。（取材自推特）

相信有不少人都曾聽過被稱為「自殺森林」的日本 青木原樹海。每年前往該處自殺的人不在少數，因此那裡設置了大量防自殺的告示牌，亦有不少民間組織自發在附近巡邏。有經常到「自殺森林」探索的網民最近就分享一個現象，指有很多樹上竟然被掛上情趣用品TENGA飛機杯。

香港 01報導，暱稱ハリ（Hari）的日本網友經常會到青木原樹海進行探索，並在推特 (Twitter)上分享他在「自殺森林」裡的見聞及各種發現。接到委託時，他亦會與夥伴們一起「尋人」，表示該處自殺的人有九成都是吊頸自殺。性別比率上則有八至九成是男性，遇上女性自殺者的機會較稀少。日前Hari就貼出一系列照片，分享「自殺森林」一個現象，被網民瘋傳。

照片中，看到一個個紅色的TENGA飛機杯被人以塑膠索帶固定在樹上。Hari表示，近年來，有神祕人物定期會到樹海設置TENGA，上面還有預防自殺的標語。而且每次找到時上面的訊息都不一樣。

有TENGA上掛著的標語寫著，「如果『去了』（指高潮）就別『去了』（指輕生）」。另一個則寫上，「聽說東京吉原（紅燈區）有比這個更舒服的地方」。亦有一個寫著，「請隨便使用。之後回去你的城市，再買一個新的放回來就好」，以幽默感勸退有心自殺的人士。