「感受活的快樂」…日「自殺森林」掛情趣品 幽默勸退
相信有不少人都曾聽過被稱為「自殺森林」的日本青木原樹海。每年前往該處自殺的人不在少數，因此那裡設置了大量防自殺的告示牌，亦有不少民間組織自發在附近巡邏。有經常到「自殺森林」探索的網民最近就分享一個現象，指有很多樹上竟然被掛上情趣用品TENGA飛機杯。
香港01報導，暱稱ハリ（Hari）的日本網友經常會到青木原樹海進行探索，並在推特(Twitter)上分享他在「自殺森林」裡的見聞及各種發現。接到委託時，他亦會與夥伴們一起「尋人」，表示該處自殺的人有九成都是吊頸自殺。性別比率上則有八至九成是男性，遇上女性自殺者的機會較稀少。日前Hari就貼出一系列照片，分享「自殺森林」一個現象，被網民瘋傳。
照片中，看到一個個紅色的TENGA飛機杯被人以塑膠索帶固定在樹上。Hari表示，近年來，有神祕人物定期會到樹海設置TENGA，上面還有預防自殺的標語。而且每次找到時上面的訊息都不一樣。
有TENGA上掛著的標語寫著，「如果『去了』（指高潮）就別『去了』（指輕生）」。另一個則寫上，「聽說東京吉原（紅燈區）有比這個更舒服的地方」。亦有一個寫著，「請隨便使用。之後回去你的城市，再買一個新的放回來就好」，以幽默感勸退有心自殺的人士。
貼文引來不少網民留言，當中有人就指TENGA標語「可能意外地會令人傻笑出聲，即使本來有自殺念頭也會恢復理智」。亦有人笑指，「畢竟『性』就是『生』啊」、「希望他能感受到活著的快樂吧」。有網民推斷掛上TENGA的神祕人或許過往也是到「自殺森林」尋死的人，因有親身經驗才能想出這種招數，大讚舉動很有愛。
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