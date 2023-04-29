AI一鍵穿衣 他逆向操作幫日本AV女優「保暖」

一名網友使用AI幫日本AV女優們「穿衣服」，藉此學習操作技術。(取材自連登討論區)

AI 近來來勢洶洶，最近有網友使用電腦AI「一鍵穿衣」，幫日本 女優們穿上衣服保暖，引起其他網友熱烈討論，大讚佩服，跪求大師繼續為美女們換裝。

香港 01報導，有網友最近在網路論壇連登討論區上Po文「AI幫AV女優穿回衣服」，分享一系列自己使用電腦AI為日本AV封面上的女優們穿回衣服的照片。原PO表示，AI近來來勢洶洶，設計行業的人飯碗有可能不保，於是便趁假期學用AI，以常見的AV女優練習。

圖中一眾女優們被換上旗袍裝，花紋顏色各異。雖然有部分出現漏洞或拉長了女優的身體，但大部分成品中，旗袍都非常貼合女優的身材和姿勢，還成功保留了作品封面的標題和背景、做出景深的效果。甚至有泳池邊拍攝的封面中，在水面上出現旗袍的倒影「幾可亂真」。

AI穿衣的高超技術，令一眾網友大喊佩服。有網友笑稱，「是不是脫衣服太沒挑戰性，所以轉個方向來做」，更稱讚原PO的「逆向思維」。有人就發現將成品放在Google圖片搜尋，也認不出原作，證明擬真度相當高。

不過，也有部分網友表示，「穿衣服不是問題，但是為什麼全部都是旗袍」、「你幫她穿衣服就算了，不要修改到身型啊」，不滿女優身材被縮水。有網友就建議，可以「試試看讓這些女孩變成JK、獸娘、女僕、魅魔…」按自己的喜好為美女們換裝。