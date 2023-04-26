烏克蘭希望馬場 動物輔助治療 撫平戰士創傷

烏克蘭軍人在身心搖搖欲墜之際，還有馬背可以撐起希望。（Getty Images）

「當創傷攻占心靈，馬背還可以撐起希望。」烏克蘭 抵禦俄羅斯 的入侵，不僅付出了慘痛的人命代價，戰爭造成的集體精神創傷，更是烏克蘭人可能必須耗費一生、甚至幾個世代才能平撫的傷痕。在戰爭一年多以後，外界也特別留意到前線軍人們的精神健康，尤其因為戰爭而引發的PTSD（創傷後壓力症候群）。為緩解心靈之苦，烏克蘭有一座舊馬場，提供士兵們「動物輔助治療」，有貓、狗、還有馬的陪伴，也透過馬術的練習，讓士兵們壓抑困苦的心靈得到釋放，重拾人生的希望。

烏客蘭士兵們彼此分享感受，同時還能夠一邊摸摸馬場裡的貓貓狗狗，達到精神舒緩的效果。（Getty Images）

這座馬場位於首都基輔的近郊，原本是一座賽馬場和穀倉，現在則改為輔助治療用的基地。發起計畫的是烏克蘭心理學家布拉戈（Ganna Burago），為了幫助從前線戰鬥歸來的士兵緩解精神創傷與壓力，規畫了一系列動物輔助治療的課程、並且搭配心理諮商等多種療癒方式，布拉戈將這個專案取名為：「心靈戰士」（Spirit Warrior）。

馬術治療 化解憂鬱

從前線退下的烏克蘭士兵，儘管已經暫時脫離了戰鬥險境，但長期的作戰壓力、生死關頭的精神創傷，往往在休養期間難以平復。許多軍人出現失眠、焦慮、憂鬱等身心困擾，有的人靠酗酒度日，也有的人出現自殺傾向；精神的摧殘已成為當前烏軍的難題之一，在一年多以來的兵員消耗、戰爭仍持續膠著之下，士兵們的身心都被拖入無盡的深淵中。

烏人受創 恐達千萬

世衛組織WHO在2022年底曾推估，烏克蘭至少有1,000萬人（佔總人口4分之1，包括平民與軍人）因為戰爭而出現身心症狀；此外一般沒有處於戰爭狀態的國家，國民有PTSD的人口數約為5~6%，但推估烏克蘭的PTSD人口數可能會是一般國家的5倍。

幫馬匹洗澡、餵食

休息的士兵可以到馬場接觸動物，像是幫馬匹洗澡、餵食、以及馬術訓練等方式，在互動過程中讓調養身心。（Getty Images）

照顧軍人和民眾的精神健康，後來也成為一系列烏克蘭戰爭新聞的重要議題。除了精神科醫療之外，動物輔助治療的管道也備受關注。在心理學家布拉戈推廣的計畫中，讓休息的士兵可以到馬場接觸動物，像是幫馬匹洗澡、餵食、以及馬術訓練等方式，藉此接觸撫摸動物，在互動過程中讓人得到生理與心理的調養。

在布拉戈「心靈戰士」的馬場裡，士兵們騎上馬背、在領馬員的牽引下，平穩而有韻律地在場中繞行。時而稍加速度、時而緩步慢行；時而也要騎手的上肢配合伸展，或放鬆肢體感受馬匹的擺動。

士兵們騎上馬背、在領馬員的牽引下，平穩而有韻律地在場中繞行，騎手的上肢也要配合伸展，或放鬆肢體感受馬匹的擺動。（Getty Images）

一位代號Grandad的士兵，透過馬術治療重拾了童年的騎馬記憶，「從騎馬讓身體得以鍛鍊、又能減輕心理負擔。」另一位代號Dyadya的士兵，分享自己退下前線後的生活經驗，為了不讓自己的精神狀態被戰爭回憶全面攻占，Dyadya會刻意找各種其他事情填補生活的空白時間，好分散掉注意力，而現今騎馬就是對他而言，最能療癒的方式。

團體諮商 分享感受

在布拉戈「心靈戰士」的規畫裡，除了與馬的互動外，還有團體諮商。（Getty Images）

這種馬術治療（Equine-assisted therapy／Hippotherapy）在歐美已行之有年，通常做為物理治療或精神醫療的輔助，透過騎乘可以訓練人體的肌肉、協調和平衡，而在心理方面也有培養感知、精神放鬆穩定、或是培育信心和激勵的效果。

完整專業的馬術治療，還需要治療師、領馬員，以及一系列課程的輔助，通常是做為輔助醫療的一種方式，無法完全取代物理治療或精神科醫療。

截肢士兵 重振信心

而在布拉戈「心靈戰士」的規畫裡，可以見到除了與馬的互動外，還有團體諮商的形式，讓士兵們彼此分享感受經驗、整理情緒，同時還能夠一邊摸摸馬場裡的貓貓狗狗，達到精神舒緩的效果。這些在強調堅毅勇敢、壓抑情感的軍隊中，是相當難能可貴的情緒紓壓。

實際上在烏克蘭不只有「心靈戰士」在推行動物輔助治療，利沃夫也有一處寬闊的馬場，讓在戰爭中受傷截肢的士兵，可以透過馬術治療來復健，以及更重要的心靈復原、重振信心。

日本 經驗 幫助難童

在海外也有相似的案例，2022年俄羅斯入侵之後，部分出逃海外的烏克蘭人輾轉到了日本。在日本神奈川縣的小田原市，在去年8月舉辦烏克蘭人的交流會，帶領海外避難的烏克蘭孩童，到當地的馬場參觀體驗。在日本「全國心理業連合會」的協助下，大人與孩子們在馬場裡餵馬、學習騎馬來穩定心靈，撫平戰爭流亡的痛苦記憶。一位來自札波羅熱的烏克蘭人分享騎馬之旅的體驗：

「讓我從烏克蘭的局勢中分散注意力，心情得以冷靜下來。好像回到從前生活的感覺。」

戰爭造成的精神傷害，是相比肉眼可見的斷垣殘壁，更難以察覺的創傷問題。戰爭PTSD不是短期馬上可以恢復，烏俄戰爭而導致的集體焦慮、憂鬱，甚至可能會隨著世代而延續，變成一個時代的共同創傷記憶。

但也正如同抵禦外敵的戰事，心靈創傷也是一場「持久戰」，無法只靠單一戰術、一種武器來作戰，現今的烏克蘭透過各式各樣的醫療資源或輔助方式，讓軍人和民眾有更多精神支持；在身心搖搖欲墜之際，還有馬背可以撐起希望。