阿拉巴馬州房東「刀插」趕人通知文件 房客嚇壞

一名美國女子返家時發現「門口插著一把刀」，原來是房東留下的驚悚訊息。（取材自抖音）

美國女子茱米莉婭（Jamiria Nevels）某日外出回到住處時發現驚人一幕，住處門口插著一把刀，一份文件被刀穩穩固定在牆上，這詭異畫面像極了電影 中會出現的驚悚場景。茱米利婭拍下這段畫面PO上網後引發網友討論，更多人擔心她的人身安全，勸她趕緊報警、搬家。

據英媒「每日星報」報導，居住在美國阿拉巴馬州 的茱米莉婭在TikTok上分享一段恐怖經歷，某天她回到租屋處時，發現門口插著一把刀，上面還夾著一份文件，顯然是有人想傳遞訊息給她，但手法卻相當「不友善」。

「有人收過被刀子穿過的信嗎？」茱米莉婭被這封信嚇壞了，驚呼簡直像是「死亡筆記本」，事後她發現這是來自房東 的訊息，這是一份法院命令、允許房東在租客未搬出時沒收個人財產。但她仍不解為何房東要這麼做，這顯然不是發送通知的常見方式。

相關畫面曝光後，網友們都對房東的行為感到震驚，紛紛留言「我不知道妳做了什麼（引起這件事發生），但我建議妳別再這麼做了」、「認真？一定要用一把刀嗎？難道用磁鐵不好嗎？」雖然茱米莉婭未再更新後續，但仍有不少人勸她小心為上，甚至勸她報警。