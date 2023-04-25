我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

「真狗版」史努比有蓬鬆白色捲毛 IG粉絲超過34萬

編譯中心／綜合報導
一隻名叫貝里（Bayley）的牧羊貴賓犬完全是史努比分身，在社群媒體Instagram吸引超過34萬粉絲追蹤。（取材自Instagram）
一隻名叫貝里（Bayley）的牧羊貴賓犬完全是史努比分身，在社群媒體Instagram吸引超過34萬粉絲追蹤。（取材自Instagram）

卡通角色「史努比」（Snoopy）在現實生活中出現了真狗版，美國一隻名叫貝里（Bayley）的牧羊貴賓犬完全是史努比分身，在社群媒體Instagram吸引超過34萬粉絲追蹤。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據IG帳號簡介，貝里下個月將滿2歲，牠是由英國古代牧羊犬和迷你貴賓犬培育出來的牧羊貴賓犬，有著蓬鬆的白色捲毛、黑色雙耳，和圓圓的黑鼻子，簡直和史努比一模一樣。

雖然家喻戶曉的史努比品種是米格魯，但在現實生活中，不同品種的貝里卻意外有著和史努比相似的外貌。

而且貝里十分上鏡，在女主人替貝里拍攝的照片和影片中，可以看到牠冷靜地看著鏡頭，萌樣融化人心。許多網友紛紛留言，有人說「天啊！這簡直是真實版的史努比」，牠的IG已經吸引超過34萬粉絲追蹤。

貝里的女主人張貼寵物萌照時，都會以第一人稱替貝里發文。4月11日是國際寵物日（National Pet Day），貝里的主人當天也在IG發文表示，「媽媽說我是她見過最可愛的寵物，但老實說，我是她養過的第一隻，也是唯一的一隻毛小孩」。

復活節時，貝里也應景地戴上兔耳朵，還小小抱怨媽媽沒有給牠買跟兔子玩偶一樣的粉紅色耳朵，而是給牠戴上了藍色兔耳。

史努比最早於1950年10月在美國漫畫家舒爾茲（Charles M. Schulz）的作品「花生漫畫」（Peanuts）中登場，之後更翻拍成電視動畫，牠也是紐約市梅西百貨（Macy's）感恩節大遊行的固定要角，會以巨型氣球的形式與民眾見面。

來源：IG

社群媒體 梅西百貨 遊行

上一則

狗好友闊別數月 飼主開視訊「熱聊」感動百萬網友

下一則

英國護理師4.30起大罷工 政府採法律行動阻止

延伸閱讀

洛縣華人城市居民稱警察誤闖家中 粗暴拘留無辜孩子

洛縣華人城市居民稱警察誤闖家中 粗暴拘留無辜孩子
史努比真實版 牧羊貴賓犬萌樣吸引22萬粉絲

史努比真實版 牧羊貴賓犬萌樣吸引22萬粉絲
拉布拉多貴賓狗奧坦的愛

拉布拉多貴賓狗奧坦的愛
暴龍電線杆立在住家前 居民反彈

暴龍電線杆立在住家前 居民反彈

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅