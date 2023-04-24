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6700萬年歷史、由3隻暴龍組成的暴龍骨架 610萬拍出

編譯張君堯
Trinity是由三隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州出土、共計293塊暴龍骨頭組成。（歐新社）
Trinity是由三隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州出土、共計293塊暴龍骨頭組成。（歐新社）

一具名為「Trinity」、由三隻不同暴龍骨頭組成的骨架在瑞士的一場拍賣會上以610萬美元的價格售出。

衛報報導，Trinity是由三隻分別於2008至2013年期間從蒙大拿州和懷俄明州出土、共計293塊暴龍骨頭組成，整體外形高3.9公尺、長11.6公尺、寬2.65公尺，其餘非骨頭的部分則由石膏和環氧樹脂製成。

據悉，這具骨架估計有6500萬到6700萬年的歷史，且是由一位匿名的美國人掛牌出售，最終由一名歐洲現代藝術和恐龍文物私人收藏家買下。

一具名為「Trinity」、由三隻不同暴龍骨頭組成的骨架，在瑞士的一場拍賣會上以...
一具名為「Trinity」、由三隻不同暴龍骨頭組成的骨架，在瑞士的一場拍賣會上以610萬美元價格售出。（Getty Images）

負責拍賣的科勒（Cyril Koller）表示「這是歐洲第一次、也是全球第三次拍賣一具品質卓越的暴龍骨架，這是一場精采的拍賣，因為我們先在蘇黎世展示2.5個星期，期間吸引超過3萬名遊客慕名前來欣賞」。此外，科勒表示雖然這具骨架賣給一名私人收藏家，但未來仍將繼續公開展示，他稱「我100%肯定我們未來會在某個地方再次見到Trinity」。

不過脊椎動物古生物學家霍茲（Thomas Holtz）持懷疑態度、且堅持認為「與其說Trinity是一件標本，不如說是一件藝術裝置」，他更對重要的恐龍骨骼和其他化石的拍賣提出異議，警告說這種交易可能會因為將標本交到私人手中、並讓研究人員無法觸及而對科學造成危害。

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