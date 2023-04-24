尼泊爾退役軍人雙膝以上截肢 要攻聖母峰

尼泊爾退役軍人馬加爾在喜馬拉雅山邊長大，卻一直到失去雙腿後，才下定決心實現攀登聖母峰的兒時夢想。（取材自臉書）

尼泊爾廓爾喀（Gurkha）退役軍人馬加爾在喜馬拉雅山 邊長大，卻一直到失去雙腿後，才下定決心實現攀登聖母峰的兒時夢想。

為了準備挑戰珠穆朗瑪峰探險，馬加爾在家裡創造一個高海拔環境自我訓練。（取材自推特）

中央社報導，現年43歲的馬加爾（Hari Budha Magar）2010年隨廓爾喀旅（Brigade of Gurkhas）服役於阿富汗 時，不幸踩到土製爆裂物，雙腿膝蓋以上截肢。經過多年復健和訓練，馬加爾在自己網站上喊出「沒有雙腿，沒有極限」口號，昭告他打算於5月攀登海拔8849公尺全球最高峰的豪情壯志。

如果他成功，將成為雙腿膝蓋以上截肢而完成聖母峰（Everest）登頂的第一人。

目前已有兩位雙腿膝蓋以下截肢的登山客登頂聖母峰，分別是紐西蘭的殷格里斯（Mark Inglis）和中國的夏伯渝，兩人分別於2006年和2018年完成壯舉。

馬加爾在前往聖母峰基地營之前接受法新社訪問，他說：「失去雙腿後，我的目標是看看自己的身體能做什麼。這件事讓我敞開心胸，不管遇到什麼都願意嘗試。」

馬加爾於2018年開始準備攀登聖母峰，他穿戴特別設計的套裝和修短的義肢登山，義肢上附有冰爪，大腿部位則有矽膠襯裡，以免凍傷。

他在成功攻頂尼泊爾6476公尺高的梅樂峰（Mera Peak）和阿爾卑斯山脈（Alps）最高的白朗峰（Mont Blanc，4808公尺）之後，終於覺得自己做好了挑戰聖母峰的準備。

他說：「我曾遭遇諸多困難，終於萬事俱備可以一圓夢想了。」