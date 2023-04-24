我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

尼泊爾退役軍人雙膝以上截肢 要攻聖母峰

綜合報導
尼泊爾退役軍人馬加爾在喜馬拉雅山邊長大，卻一直到失去雙腿後，才下定決心實現攀登聖母峰的兒時夢想。（取材自臉書）
尼泊爾退役軍人馬加爾在喜馬拉雅山邊長大，卻一直到失去雙腿後，才下定決心實現攀登聖母峰的兒時夢想。（取材自臉書）

尼泊爾廓爾喀（Gurkha）退役軍人馬加爾在喜馬拉雅山邊長大，卻一直到失去雙腿後，才下定決心實現攀登聖母峰的兒時夢想。

為了準備挑戰珠穆朗瑪峰探險，馬加爾在家裡創造一個高海拔環境自我訓練。（取材自推特...
為了準備挑戰珠穆朗瑪峰探險，馬加爾在家裡創造一個高海拔環境自我訓練。（取材自推特）

中央社報導，現年43歲的馬加爾（Hari Budha Magar）2010年隨廓爾喀旅（Brigade of Gurkhas）服役於阿富汗時，不幸踩到土製爆裂物，雙腿膝蓋以上截肢。經過多年復健和訓練，馬加爾在自己網站上喊出「沒有雙腿，沒有極限」口號，昭告他打算於5月攀登海拔8849公尺全球最高峰的豪情壯志。

如果他成功，將成為雙腿膝蓋以上截肢而完成聖母峰（Everest）登頂的第一人。

目前已有兩位雙腿膝蓋以下截肢的登山客登頂聖母峰，分別是紐西蘭的殷格里斯（Mark Inglis）和中國的夏伯渝，兩人分別於2006年和2018年完成壯舉。

馬加爾在前往聖母峰基地營之前接受法新社訪問，他說：「失去雙腿後，我的目標是看看自己的身體能做什麼。這件事讓我敞開心胸，不管遇到什麼都願意嘗試。」

馬加爾於2018年開始準備攀登聖母峰，他穿戴特別設計的套裝和修短的義肢登山，義肢上附有冰爪，大腿部位則有矽膠襯裡，以免凍傷。

他在成功攻頂尼泊爾6476公尺高的梅樂峰（Mera Peak）和阿爾卑斯山脈（Alps）最高的白朗峰（Mont Blanc，4808公尺）之後，終於覺得自己做好了挑戰聖母峰的準備。

他說：「我曾遭遇諸多困難，終於萬事俱備可以一圓夢想了。」

喜馬拉雅山 阿富汗

上一則

時隔4年 南韓恢復日本出口貿易白名單地位

下一則

「火焰披薩」釀2死12傷 西班牙餐廳特色料理竟引發大火

延伸閱讀

10度登頂聖母峰 著名登山家韓納命喪尼泊爾山峰

10度登頂聖母峰 著名登山家韓納命喪尼泊爾山峰
4/15吉美·多傑喇嘛祈福義賣會　善款全數捐助達利特女子慈善學校

4/15吉美·多傑喇嘛祈福義賣會　善款全數捐助達利特女子慈善學校
親媽太狠心…5歲兒被虐待 冷水泡腳、熱水燙頭致截肢

親媽太狠心…5歲兒被虐待 冷水泡腳、熱水燙頭致截肢
尼泊爾2架客機空中差點相撞 3員工遭停職調查

尼泊爾2架客機空中差點相撞 3員工遭停職調查

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點