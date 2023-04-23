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自製斷頭台 印度夫妻自我獻祭？

編譯周辰陽

印度地方警察稱，一對夫妻據報在獻祭儀式時，使用自製斷頭台砍下自己的腦袋，自殺身亡。

天空新聞台報導，這起事件發生在古吉拉特邦（Gujarat）的溫奇亞（Vinchiya）村，當地警方指出，據稱是農民的38歲男子希穆拜（Hemubhai Makwana）跟他的35歲妻子漢莎蘋（Hansaben），在自家農場小屋使用了土製器械，兩人的12歲與13歲孩子則在回家後發現了他們的軀幹。

溫奇亞村警局副督察賈德加（Indrajitsinh Jadeja）向印度斯坦時報表示，「這對夫妻首先準備了一個火壇，接著把他們的頭放到了用繩子控制、近似斷頭台的機械下面」，警方懷疑「他們自己拉起斷頭台的刀片，並以這種方式鬆開，以至於他們的頭掉進了Havan kund」。

根據天空新聞台的解釋，Havan kund是一種傳統火爐，偶爾用於取悅神靈的供奉儀式。據稱附近發現了一張紙條，要求雙親照料一對孩子。印度媒體表示，這張紙條還說他們的死亡是自殺，沒有其他人參與，小孩已經被送去跟他們的舅舅住在一起。

賈德加副督察指出，這對夫妻在自家土地上蓋了一座神廟，這一年來每天都一直向毀滅之神濕婆祈禱。調查正在進行中，以判斷斬首是否為「黑魔法」儀式的一部分，但是他並未排除任何可能性。

印度 警察

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