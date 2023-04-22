與鳥取縣知事同名同姓 日本更生人當選縣議員

54歲的平井伸治參選日本鳥取縣議員，只靠社群媒體發聲打選戰。(取材自抖音)

與日本縣知事同名同姓，從外地空降的平井伸治3613票當選鳥取縣議員。他是有詐欺 前科坐牢五年半的更生人，本人、知事與選民，都對平井的當選大感意外。

無政黨推薦的政治新人平井伸治在鳥取市選區13名縣議員候選人中，得票數第12名，擠下當過鳥取市長與參議員的竹內功，進入縣議會。會期開始以後，可能出現「平井伸治vs平井伸治」的奇妙場面，縣知事平井伸治在同日舉行的選舉，完成五連霸。

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新科議員平井不否認，可能與知事同名同姓而得到不少投錯的選票，「坦白說，對我大大有利」、「得票比想像中還多，我自己非常意外」；選民也說，很驚訝。

他沒有從政經驗，甚至與鳥取沒有任何地緣關係，跨縣市從大阪過來選舉，因為他從小時候，就被同學戲稱是「知事」。出獄之後，他真的把本名「伸知」，改成伸治，開始覺得，在有平井伸治治理的鳥取縣，是不錯的政壇起步。

54歲的平井沒有宣傳車等一般的選戰打法，只靠社群媒體 發聲，選舉公報明記自己是坐過牢的更生人，呼籲鳥取縣民「快去投票 。投給我以外的任何人！」話題性十足。

據報導，平井在大型旅行社工作時，曾將7億日圓(約520萬美元)機票準備金，轉到自己的帳戶，涉詐欺罪被捕，2010年6月地院以他還有6億多日圓沒歸還，判六年徒刑。

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平井表示，他在獄中用功讀書，取得15張證照，政見是提高鳥取的最低時薪。