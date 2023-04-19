印度護虎有成 50年增7成 已超過3100隻

印度老虎復育計畫推行50年，數量自1970年代的1800多隻，增至去年底已超過3100隻。（美聯社）

印度 老虎復育計畫推行50年有成，老虎數量自1970年代的1800多隻，增至去年底已超過3100隻，增幅逾7成。

國家老虎保育局（NTCA）最新公布數字顯示，截至2022年底，印度境內老虎至少有3167隻，較2018年統計數量多200隻。

印度每隔4年公布一次老虎保育數據，2006年時曾一度減至1411隻，之後逐步回升，2014年突破2000大關，達到2226隻。

保育人員是透過架設在保育區內的攝影機拍攝老虎，並以老虎身上獨特斑紋辨識、計算。

目前印度設有54個老虎保育區，幅員廣及7萬5000平方公里(約2萬8958平方英里)，約相當2個台灣之大。

印度總理莫迪（Narendra Modi）造訪卡納塔卡省 （Karnataka）一座老虎保育區，同時也已啟動「國際大貓聯盟」（IBCA），目標是促成97個具有大型貓科動物的國家進行保育合作。

印度環境部長雅達夫（Bhupender Yadav）表示，保育大型貓科動物及棲息地，有助維護地球自然生態系統，因為要保育老虎就必須保護自然環境，連動效應緩和了氣候變遷 ，為數以百萬計的民眾提供飲水、糧食保障。

外媒報導，印度的老虎保育計畫迫使一些原住民 失去家園；但雅達夫駁斥此說，並指出這是因妒怨而起的惡意宣傳，且若認真檢視印度的老虎保育計畫，可發現它是具有包容性的，因為地方社區都有參與，並為他們創造就業機會。

印度總理莫迪9日造訪卡納塔卡省 的老虎保育區。（美聯社）

老虎在印度神話是力量女神杜爾嘉（Durga）和生長之神阿雅帕（Ayyappa）的座騎，受到許多印度民眾敬畏與崇拜。

印度政府1972年調查發現，老虎數量只剩下1827隻，隔年4月推出「老虎計畫」，如今全球大約有75%的野生老虎棲息在印度。