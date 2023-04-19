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謎…牧羊犬走失1個月 竟穿越白令海峽在150英里外現蹤

綜合報導
澳洲牧羊犬納努克的一條腿因為不知什麼動物的巨大咬痕而腫脹，除此之外，牠的健康狀況不錯。（美聯社）
澳洲牧羊犬納努克的一條腿因為不知什麼動物的巨大咬痕而腫脹，除此之外，牠的健康狀況不錯。（美聯社）

一隻1歲大的澳洲牧羊犬在天寒地凍的白令海（Bering Sea）地區意外走失後，竟出現在150英里外的威爾斯鎮（Wales），1個月後終於地安全返回美國阿拉斯加州的老家，但牠當初如何獨自穿過白令海峽，始終是個謎。

中央社引述安克拉治每日新聞（Anchorage Daily News）報導，納努克（Nanuq）的主人伊沃里根（Mandy Iworrigan）住在阿拉斯加州的甘伯爾（Gambell）。這家人前往白令海聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）的薩文格（Savoonga）途中，納努克和他們養的另一隻狗星光（Starlight）一起失蹤。

澳洲牧羊犬納努克（中）在白令海地區意外走失後，終於回到美國阿拉斯加州的老家。左邊...
澳洲牧羊犬納努克（中）在白令海地區意外走失後，終於回到美國阿拉斯加州的老家。左邊那隻狗是當初與納努克一起失蹤，但較早自行返家的星光。（美聯社）

據報導，星光於數周後自行返家，納努克卻一直下落不明。就在牠失蹤約1個月後，距薩文格東北方約150英里的聖勞倫斯島西岸威爾斯鎮居民，在網路上張貼1張流浪狗的照片，才被發現。

伊沃里根說：「我那時的反應就是，怎麼可能，那就是我們家的狗啊！牠怎麼會跑到威爾斯鎮去？」她猜測也許納努克狩獵的時候冰層位移了。她說，牠吃海豹吃剩下的東西，也可能抓了隻海豹，也許還抓了鳥。「牠還知道要吃家鄉菜，真是聰明。」

她利用當地航空公司的哩程積點為為納努克買了1張機票，讓牠能搭機飛回甘伯爾市，在經過1個多月的流浪後，終於在機場和主人團聚。

伊沃里發現，納努克的一條腿因為不知什麼動物的巨大咬痕而腫脹，除此之外，牠的健康狀況良好。

阿拉斯加州 澳洲 機場

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