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身高3.59吋 金氏紀錄世界最矮狗狗 比遙控器還短

編譯中心／綜合報導
美國2歲吉娃娃「珍珠」勇奪金氏世界紀錄「世界最矮小的狗」頭銜。（取材自金氏世界紀錄網頁）
美國2歲吉娃娃「珍珠」勇奪金氏世界紀錄「世界最矮小的狗」頭銜。（取材自金氏世界紀錄網頁）

美國一隻2歲大的超迷你吉娃娃「珍珠」(Pearl)，近日經金氏世界紀錄正式認證為全球現存身高最矮的狗。

中央社引述美國全國公共電台(NPR)報導，經獸醫維爾格(Dr. Giovanni Vergel)量身後，珍珠的身高為3.59吋(約9.12公分)，身長5吋(約12.7公分)。身長比冰棒棍還短，和一張美元鈔票差不多，身高則和信用卡相近，比標準電視遙控器還要短。

珍珠的飼主塞姆勒(Vanesa Semler)說，珍珠今年稍晚將滿3歲，但牠「內心仍然像個孩子」，而且牠個頭雖然「小得像顆球」，可是「脾氣不小」。

珍珠也是前紀錄保持者米莉(Miracle Milly)的姪女。米莉身高3.8吋(約9.62公分)，個性鮮明令人印象深刻，包括招牌的吐舌照。米莉和姪女珍珠的飼主，都是塞姆勒。珍珠在2020年9月出生時，米莉已過世。

根據金氏世界紀錄，珍珠和米莉出生體重都不到1盎司(約28.3公克)。現在珍珠體型已稍微壯碩，體重來到1.22磅(553公克)。

塞姆勒說，珍珠「有點像天后」，愛吃雞肉和鮭魚，喜歡「盛裝打扮」。「我們很幸運擁有她，以及這麼獨特的機會打破我們本身的紀錄，和全世界分享這個好消息。」

塞姆勒和珍珠最近前往義大利時尚之都米蘭，順便大肆採購一番。珍珠在金氏世界紀錄的義大利電視節目Lo Show dei Record初次亮相。珍珠被放在復活節蛋形狀的籃子裡帶上舞台，嬌小的牠在直播現場的觀眾面前異常冷靜。

「珍珠」上電視時，態度很淡定。（視頻截圖）
「珍珠」上電視時，態度很淡定。（視頻截圖）

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