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「長得像松鼠」被霸凌 女子花20萬整形換臉 迎來追求者

編譯中心／綜合報導
22歲的伊茲患有下顎髁頭吸收，因此常常被取笑。（取材自TikTok）
22歲的伊茲患有下顎髁頭吸收，因此常常被取笑。（取材自TikTok）

一名女子因為患有罕見疾病影響容貌，常被周遭的人霸凌嘲笑，為了改善這種情形，女子直接砸下20萬美元手術，術後終於重獲自信。

據紐約郵報(New York Post)報導，22歲的伊茲(Izzy Sehon)患有下顎髁頭吸收(idiopathic condylar resorption)，因此常常被取笑。這種罕見的顳顎關節疾病因為受到賀爾蒙影響較常出現在女性身上，患有這種疾病可能會造成咬合問題、臉型歪斜，甚至還會有疼痛感。伊茲在受訪時便提到，她因為這種疾病一直以來都沒辦法好好吃飯，就連睡覺跟呼吸都有困難。

不只這樣，她還飽受霸凌之苦。伊茲說周遭的人幾乎都不想跟她做朋友，她也一直都交不到男朋友。他們會開玩笑說伊茲「看起來像在戰爭中被炸過」，或說她「像隻松鼠」、「沒有下巴」。

伊茲一開始以為是牙齒的問題，所以曾經戴過6次牙套，直到2020年才發現原來是罹患下顎髁頭吸收才會導致她的臉型與一般人不同。

醫師檢查時發現她缺少連接下顎和頭骨的兩個關節，因此必須動手術取出原本的下顎骨並裝上假體。今年2月伊茲砸下20萬美元進行下顎置換手術，還從腹部抽脂來補臉。剛開始伊茲原本很擔心手術失敗，連照鏡子都不敢，不過手術兩個月後，她終於在鏡中看見自己全新的樣貌。

現在她對自己的樣子非常滿意，也開始在社群媒體上分享自己的自拍美照。伊茲說現在她有不少男性追求者，不過她對此態度保留，因為她無法確認這些人是否因她外型改變，才想來認識她。

伊茲在動完手術後，常在社群媒體上分享美照。（取材自TikTok）
伊茲在動完手術後，常在社群媒體上分享美照。（取材自TikTok）

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