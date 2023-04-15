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擁全球最大嘴唇… 保加利亞女網紅豐唇43次：還不理想

聯合新聞網
安德里亞擁有全世界最大嘴唇。(取材自Instagram)
安德里亞擁有全世界最大嘴唇。(取材自Instagram)

擁有全世界最大嘴唇的25歲保加利亞女網紅安德里亞（Andrea Ivanova），至今已經花費將近2萬英鎊（約2.48萬美元），進行43次手術，近期更在臉頰注射四針玻尿酸。不過，安德里亞坦言，儘管因為外表吸引不少男人關注，但仍在努力尋找「一生摯愛」。

來源：YouTube

據鏡報（Mirror）報導，安德里亞每個月都會在嘴唇注射玻尿酸，以確保自己仍然是「世界上嘴唇最大的女人」。安德里亞指出，雖然在網路上受到成千上萬的男性關注，但至今仍未找到一生的摯愛，「我是一個外表與眾不同且奢華的女孩，這對很多男人來說很奇怪也很瘋狂」。

安德里亞透露，不少男網友透過社群平台聯繫她，並提出約會、包養，以及出國旅遊的機會，也認為這是有人喜歡她的證明。不過，安德里亞更希望能遇到真心愛她，且願意一起共度餘生的人，因此前往美國參加約會實境節目，但自己也沒有抱太大的期待，「我不知道對方會不會喜歡像我這樣有人造美的女孩」。

安德里亞認為，目前的嘴唇離自己的理想還有段距離，往後會繼續進行豐唇手術，擁有比現在更大的嘴唇。最後，安德里亞自認是古怪的美女，嚮往特別的外表，「我不喜歡無聊的普通外表，我喜歡傲人的身材和古怪的美，自然美對我來說很無聊，所以我決定從根本上改變我的外表」。

安德里亞擁有全世界最大嘴唇。(取材自Instagram)
安德里亞擁有全世界最大嘴唇。(取材自Instagram)
安德里亞擁有全世界最大嘴唇。(取材自Instagram)
安德里亞擁有全世界最大嘴唇。(取材自Instagram)

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