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安養院臨終服務竟斷糧斷水25天 88歲英婦被活活餓死

綜合報導
88歲婦人莎琳因嚴重中風，在療養院接受臨終服務，最後卻是被斷糧水25日而活活餓食。(視頻截圖)
88歲婦人莎琳因嚴重中風，在療養院接受臨終服務，最後卻是被斷糧水25日而活活餓食。(視頻截圖)

英國一名88歲婦人因中風後情況相當嚴重，醫生也表示無能為力，安養院只能向她提供臨終服務。可是過程卻相當不人道，老婦竟被斷食物及水25天，終活活餓死，讓他的兒子心痛不已，並痛斥這種做法：「希望以後不要再發生。」事件引起公眾關注。

來源：YouTube

香港01綜合外媒報導，88歲婦人莎琳（Sarene Taylor）在一個多月前中風，被送到醫院急救，可惜情況太嚴重，醫生也無力救治，表示只能向老婦提供臨終服務。

莎琳的兒子羅伯（Rob Taylor）任職警察，他指母親一直過美好生活，卻在一個多月前中風，院方建議她接受臨終服務，由於他自己也染上新冠肺炎，不得不離開醫院，並且醫院要求他將母親送到療養院。但羅伯想不到的是，安養院停止給母親打靜脈輸液，又停止給她食物及水，每天有一名護理師來探望一次。之後的25天，他的母親就因脫水及營養不良，就這樣活活被餓死，令羅伯極度傷心。

羅伯痛批，這不是關於非法或合法的事，而是關於道德問題，「我了解臨終關懷，護理人員已做得很好，但拒絕為人類提供食物和水是可恥的，希望這種情況不會再發生」。

羅伯其後收到大量相關訊息，原來有不少市民也有同樣可怕經歷，他更不想母親死得不明不白，他已向警方呈報母親死亡情況。當局表示，不評論個別個案，但會繼續跟進。

中風 警察 香港

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