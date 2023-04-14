偕2小鮮肉「三人行」 巴西女戰勝憂鬱症

英格麗同時擁有兩名男伴。(取材自抖音)

享齊人之福並非男士「專利」，巴西 有一名27歲女子同時擁有兩名25歲和18歲「小鮮肉」伴侶，並且為他們生下一子一女，「一家五口」同一屋簷下。兩男承認有時會感到妒忌，但從不打架，甚至會「攤牌」紓緩情緒。

擁有兩名男伴的英格麗（Lary Ingrid）說，過去曾患憂鬱症 ，但藉著擁有兩名伴侶，她已戰勝情緒問題，「沒有時間再鬱悶了」，甚至揚言不排除日後會再多一位男伴。

英格麗表示，8年前遇到第一位伴侶席爾瓦（Ítalo Silva），她當時患上憂鬱症，席爾瓦提議試試開放式關係，然後去年她和維克多（João Victor）陷入熱戀；維克多以前是英格麗母親的鄰居，後來搬走，直至去年才搬回來，當時他變得英俊，兩人重遇即情不自禁接吻。

維克多表示，最初對兩男共侍一女的關係抱懷疑態度，「但我們都喜歡她，所以達成協議，三人要在一起，這是真愛」。維克多更指，年輕時一直喜歡英格麗，一開始家人難以接受這段關係，幸好現在慢慢接受。

英格麗分別為席爾瓦和維克多生下一子一女，長子目前6歲，「一家五口」住在巴西福塔雷薩（Fortaleza），兩男都將對方的孩子視如己出，平日為英格麗洗碗和打掃房子，英格麗大讚「這真是太好了，他們幫助我解決心理健康 問題」。她通過擁有兩名伴侶來戰勝憂鬱症，「沒有時間再鬱悶了，他們是我的『丈夫』」。

席爾瓦承認彼此會心生妒忌，但他們從不打架，當吃醋時會「攤牌」談論，他更將兩名小孩和英格麗的名字紋上身，表達對他們的愛。

英格麗則懷疑席爾瓦和維克多有時會出軌，她絕不接受另一名女子加入「五口之家」，不過她不排除再有第三名男伴。