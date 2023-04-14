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當年父母拆鴛鴦 英7旬愛侶60年後重逢結婚

聯合新聞網
英格蘭一對愛侶分開60年後終於再續前緣、步入禮堂。圖為示意圖。(取材自上觀新聞)
英格蘭一對愛侶分開60年後終於再續前緣、步入禮堂。圖為示意圖。(取材自上觀新聞)

一對長青愛侶在年輕時曾經私定終生，不過後來因為女方爸媽不同意這段婚事被迫分手。如今60年過去了，兩人終於再續前緣，讓不少人看得了都覺得好感動。

紐約郵報報導，79歲的阿柏列頓（Len Allbrighton）和78歲的珍妮特（Jeanette Steer）是在1963年認識的。當時兩人在英吉利海峽懷特島一家醫院參加護理師培訓，一看到對方就一見鍾情。

認識幾個月後當年19歲的阿柏列頓就決定向珍妮特求婚，他搬到澳洲準備買地蓋房，希望蓋好家以後就能將珍妮特娶進門。不過由於當時能結婚的法定年齡是21歲，加上捨不得女兒搬到那麼遠的地方，當年珍妮特的爸媽不願讓兩人結婚。心碎的珍妮特寫了一封信告訴阿柏列頓兩人不能共度餘生，後來兩人都各自嫁娶，失去聯繫。

八年前阿柏列頓離婚後，決定重新找回當年的摯愛，他回到懷特島查找珍妮特的地址，沒想到真的讓他再次見到初戀情人。當時珍妮特還是已婚狀態，她告訴丈夫阿柏列頓是迷路來問路的陌生人，並且拒絕了阿柏列頓。

即便如此，阿柏列頓仍會寄聖誕卡片給珍妮特，而她也默默記下了對方的地址。兩年後珍妮特的丈夫因為罹癌過世，珍妮特主動聯絡阿柏列頓，終於成功再續前緣。

現在兩人一起住在英格蘭的小鎮，阿柏列頓在去年跟珍妮特求婚，今年2月11日終於完成了延後60年的婚禮。阿柏列頓受訪時表示，兩人再次墜入愛河，在婚禮上交換誓詞和情詩時他非常感動。而珍妮特也說她很開心當初阿柏列頓有回頭聯繫她，現在兩人非常幸福。

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