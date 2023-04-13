「老娘受夠了」美國校車女司機遭學生霸凌飆罵 網力挺

美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌 ，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得一片讚揚。在她為此事件請辭後，有店家將她的「金句」製作成T恤販售，網友也發起群眾募款聲援。

當事人米勒（Jackie Miller）擔任校車司機已有15年，控訴過去兩年遭到特定學生霸凌騷擾，明知她對某款香水過敏 ，還刻意在車上噴灑，上個月一度造成她氣喘嚴重發作，得趕緊使用吸入器緩解症狀，也危害到行車安全。

米勒日前終於大爆發，停下車來怒飆學生。影片中，她站在走道上吼道，「你們指望我還得忍受多久？」、「我受夠了，一定要狠狠教訓你們一頓，聽到了嗎？我要把腳踹進你的菊花，深到從你鼻孔穿出來！」

雖然被指控學生表示，並未噴香水，但米勒表示，「我就是聞到了，妳明知道我對這過敏」，最後甚至警告「老娘可以現在就下車，讓你們全部用走的回家」。

這段影片在網路上吸引數百萬觀看次數。米勒事後自行請辭，接受媒體訪問時對自己的行為感到抱歉，但「不後悔當時這麼做」。她表示，「這是所有校車司機的遭遇，我們承受極差勁的言語對待，絲毫不受尊重」。