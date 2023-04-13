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超方便 日本推攜帶式微波爐 可供戶外使用或當防災設備

聯合新聞網
日本廠商推出「攜帶式微波爐」，一度被網友以為是愚人節玩笑。（取材自推特）
日本廠商推出「攜帶式微波爐」，一度被網友以為是愚人節玩笑。（取材自推特）

日本電動工具製造商「牧田株式會社（株式会社マキタ）」，近來推出了一款使用電池，可攜帶外出的微波爐。儘管一度被網友以為是愚人節玩笑，不過後來商品在網路上引發討論，成功打響名號，也取得了不錯的銷量。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，牧田公司上月底於官方推特(Twitter)上公布這款攜帶式微波爐。這個微波爐只要配合2顆同業者生產的「40Vmax電池」，就能夠在外微波食品。無論是平時在外工作，想吃點熱騰騰的便當，還是遇上緊急災難時，都能夠派得上用場。

後來有日本媒體報導介紹了這項產品，由於隔天就是愚人節，因此引來很多人質疑，「是不是哪邊怪怪的」、「愚人節是明天喔」、「居然為了愚人節搞出這麼一台」。但後來發現這是正式販售的產品，意外掀起話題，讓商品一時間詢問度暴增並熱銷。

報導指出，這款攜帶式微波爐總重量約8.8公斤，容量為8公升，微波火力有選擇500瓦及350瓦兩種選項。若是使用兩顆指定電池的情況下，大約可以微波11次冷藏便當，或是20杯200cc的飲料。公定售價不含稅為11萬日幣（約832美元）。

日本 推特

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