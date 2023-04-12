工作家庭兼顧 印尼單親媽健美奪金 女力大爆發

印尼健身教練蒂娜（中）參加新加坡NPC健美比賽，為印尼贏得金牌。（中央社，蒂娜提供）

印尼健身 教練蒂娜日前在新加坡 一場健美比賽中奪得金牌。她表示，「為了比賽進行為期2個月的嚴格鍛鍊及嚴謹的飲食規範，全都值得了」。她也希望藉此展現女力，鼓勵女性從事健身運動。

今年35歲、育有一女的蒂娜（Dina Ida Rosdiana）全身肌肉發達，從外表就能明顯看出過去這段時間努力鍛鍊及控制飲食的成果。

日前從新加坡回到雅加達的她心情仍十分激動，言談間藏不住比賽獲獎的喜悅。她說，擔任健身教練長達15年，從未想過要報名健美比賽，但在同事的鼓勵下，她決定給自己一個機會嘗試看看。

印尼健身教練蒂娜為了比賽，進行為期2個月的嚴格鍛鍊及嚴謹的飲食規範。（中央社）

在印尼參加健美比賽的女性仍屬少數，蒂娜向中央社說：「我覺得這是挑戰自己的機會，因為必須在很短的時間內減脂增肌，很不容易。」

蒂娜今年2月底代表印尼到新加坡參加NPC健美比賽（NPC Singapore Showdown bodybuilding contest），從眾多參賽者中脫穎而出，獲得新秀組冠軍，為印尼奪得金牌。

她說：「在國際舞台上和其他優秀的健美女性站在一起，感覺非常緊張，因為除了代表自己出賽，也是代表印尼及任職的健身房。」

這枚金牌對蒂娜而言得來不易。她透露，參賽者一般會在比賽前16周開始控制飲食及鍛鍊，但當她決定參賽時，離比賽日期僅剩2個月，因此必須全心全意投入鍛鍊，且更嚴格地控制飲食，才能把體態練到極致。

比賽前控制飲食或提高鍛鍊力度，對長年擔任健身教練的蒂娜而言並不難，但最大挑戰是時間管理。身為單親媽媽，蒂娜必須除了兼顧全職工作、家務，還得照顧女兒，關注她的課業和準備晚餐等等，要如何在忙碌行程中抽空鍛鍊，是很大挑戰。

蒂娜說，她在新加坡獲獎後，學生人數增加不少，有些人是看到媒體報導才來報名。

蒂娜表示，過去兩年，健身產業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊，學生趨近於零，但隨著疫情緩和，到健身房運動的人也越來越多。

她相當看好健身產業的前景說：「疫情期間大家都關在家裡，現在疫情結束，大家開始會到健身房運動，因為希望能有更健康的身體。」

蒂娜強調，印尼現代女性不再像傳統女性只待在家中，許多人更關注自己的體態和健康。她期盼藉由參賽獲獎，鼓勵印尼女性更積極地健身、運動。

她說：「這是一項投資，有健康的身體就能完成任何事情。」