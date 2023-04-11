飛行中感覺背涼…驚見椅下有眼鏡蛇 機師冷靜著陸獲讚

南非民航機師伊拉斯謨日前駕駛小飛機時，發現一條眼鏡蛇盤繞在他的座位下方，隨即勇敢緊急著陸而獲得讚揚。（取材自推特）

BBC與非洲新聞台（Africanews）報導，南非 機師伊拉斯謨（Rudolph Erasmus）日前駕著小飛機在3000多公尺的空中飛行時，注意到機上出現一位多了一位額外的乘客：一條有毒的眼鏡蛇就盤繞在他的座位下方，隨即因為勇敢進行緊急著陸而獲得讚揚。

伊拉斯謨當天執飛開普敦到尼斯普魯特（Nelspruit）的例行航班時，因為身上出現一種意想不到又令人不安的感覺，不得不突然結束旅行。他在受訪時表示，那是一個「…畏怯（awe）的時刻」，稱自己感覺到某種冰冷的東西，促使他立刻採取行動。

伊拉斯謨指出，他一開始覺得背上的冰涼感是自己的水瓶，「我感覺到這個涼涼的感覺，有點像是，爬上我的襯衫」，心想可能是沒把瓶子好好關緊，使得水可能順著他的襯衫一直滴下來，「當我轉向左側與往下看，就見到了黃金眼鏡蛇（Cape cobra）把頭縮回到椅子下面。」

根據報導，一名男子若是被黃金眼鏡蛇咬到，可以在30分鐘內沒命。伊拉斯謨當時正從布隆泉（Bloemfontein）飛向普利托利亞，除了不速之客的蛇外，機上還載了四名乘客。因為不想要引發緊張，還「非常害怕這條蛇可能已經去了後面跟造成大規模恐慌」，伊拉斯謨仔細想了想，接著冷靜地把飛機上有蛇的事情告訴乘客。

資料指出，成人若是被黃金眼鏡蛇咬到，可以在30分鐘內沒命。（取材自推特）

伊拉斯謨說自己確實通知乘客：「聽好，蛇就在飛機裡面，牠在我的椅子下面，所以讓我們試著盡快回到地面上。」根據他的轉述，乘客反應是片刻的絕對寂靜，「你可以聽到一根針掉下去的聲音，我想大家僵住了一、兩分鐘。」