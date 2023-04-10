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佛州鱷魚「融入社區」亂過馬路 路人見怪不怪

綜合報導
網傳影片拍到有鱷魚在馬路上橫行。（截自Matt Devitt WINK Weather 臉書影片）
網傳影片拍到有鱷魚在馬路上橫行。（截自Matt Devitt WINK Weather 臉書影片）

鱷魚老是出現！美國1條巨鱷橫過馬路的片段在網上瘋傳，鱷魚動作緩慢，附近還有民眾圍觀。事發於佛羅里達州，由於當地鱷魚太多，且踏入春季是牠們的活躍季節，故當地居民早已見怪不怪，有人還批評鱷魚不應亂過馬路。當地近日亦不斷傳出鱷魚走入民眾住家的照片，早前還有巨鱷闖入高爾夫球場。

香港01報導，鱷魚「橫過馬路」事發於佛羅里達州，影片由WINK News的首席氣象學家德維特（Matt Devitt）分享上網，是觀眾所拍攝，趣怪描述：「歡迎來到侏羅紀公園」，片段內的鱷魚在馬路上打橫行，遠處有不少民眾圍觀，但全被牠無視，牠動作緩慢走上一處草秤上。

片段令網友爆笑，批評鱷魚亂過馬路，又指牠是走失的寵物。由於事發地點是較為富貴的地段，網友叫附近民眾帶牠回家，讓牠到游泳池玩耍。該州的網友對事件見怪不怪，因為佛羅里達有130萬條短吻鱷生活，每年春季都是牠們活躍日子，經常被民眾「野生捕獲」。

事實上德維特近日已3次分享鱷魚「融入社區」的照片，早前有民眾拍到鱷魚想越過鐵欄，竟強行用嘴巴撬開鐵枝穿過去，撬開金屬的動作看起來毫不費力。較早前還有照片拍到，有巨鱷趴在高爾夫球場內，一動不動盯住拍照者看。

佛羅里達州紀錄最長的鱷魚長逾14呎，在布拉瓦縣（Brevard County）的華盛頓湖（Lake Washington）發現；最重一條達到1043磅，在阿拉楚阿縣（Alachua County）捕獲。成年短吻鱷主要捕食魚類、鳥類、蛇類、小型哺乳動物、海龜，不會主動攻擊人類，但有當地網友溫馨提醒，現在是鱷魚交配季節，較平日更具攻擊性，民眾別行得太近。

另有片段拍到鱷魚強行越過鐵欄。（截自Matt Devitt WINK Weath...
另有片段拍到鱷魚強行越過鐵欄。（截自Matt Devitt WINK Weather臉書影片）

佛羅里達州 游泳 香港

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