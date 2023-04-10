首爾斑馬逛大街、追汽車 「逃家」3小時全網跟蹤關注

南韓首爾廣津區驚見斑馬在道路上奔跑。（取材自推特）

首爾日前出現一隻斑馬從公園逃出，不僅跑到大馬路上亂竄，更奔進民宅巷內，歷經3小時街頭大冒險後由園方人員順利帶回，新聞登上南韓推特 熱搜。

어린이대공원 얼룩말 탈출!!

얼룩말도 지금 여기가 어딘지 몰라 당황중같은뎅



잘 데려다 주세요!! #얼룩말 #탈출 pic.twitter.com/OPGjxwF1uL — JUSTHODL 저스트호들 (@IM_JUSTHODL) 2023年3月23日

綜合韓媒報導，位在南韓首爾廣津區的兒童大公園，在23日當地下午4點多，傳出園內斑馬逃出的消息，在紫陽洞（Jayang-dong）民宅附近行走，還有人撞見牠在道路上奔跑。對此，當地警察 、消防員和園區管理員都合力設置安全圍欄，試圖捕捉逃跑的斑馬。

園方人員表示，這隻斑馬名為塞羅（Sero），2021年在兒童大公園出生，牠在破壞了柵欄後逃跑出來。園方人員後來順利將塞羅團團圍住，伺機注射麻醉劑。最後在晚間6時10分將塞羅帶回動物園，這次斑馬逛大街事件並未造成人員受傷或財產損失。

而「斑馬逃脫」關鍵字也迅速登上推特熱搜。大家紛紛PO出斑馬逛大街的影片，只見牠愜意穿梭在車陣當中，甚至跟著行車一起等紅燈；另一支影片卻見斑馬走入民宅巷內，似乎相當苦惱這裡是哪，讓網友心疼「斑馬現在也不知道這裡是哪裡，好像很徬徨，快好好帶回牠吧！」