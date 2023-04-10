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冬眠提早結束 北海道「熊出沒」 日女遛狗遭咬傷

綜合報導
日本北海道一名女性到厚岸町遛狗時遭熊襲，頭腳受到嚴重咬傷送醫但意識清楚，目前熊已不知去向，警方等單位持續警戒。（TBS NEW YouTube影片截圖）
日本北海道一名女性到厚岸町遛狗時遭熊襲，頭腳受到嚴重咬傷送醫但意識清楚，目前熊已不知去向，警方等單位持續警戒。（TBS NEW YouTube影片截圖）

日本北海道一名女性日前到厚岸町遛狗時遭熊襲，頭腳受到嚴重咬傷送醫但意識清楚，熊已不知去向，警方等單位持續警戒，也呼籲民眾多加留意。

來源:YouTube

日本放送協會（NHK）報導，家住北海道釧路町的30多歲女性護理師，日前到相鄰的厚岸町一處農業道路遛狗時遭遇熊襲。警方表示，受害女性頭部及大腿被熊咬成重傷，由直升機送醫治療。

事發現場位處許多牧場等設施所在的地區，當地獵人與町公所職員雖然展開搜索卻無所獲，警方出動巡邏車進行警戒，町政府也透過防災廣播呼籲民眾留意。

今年因為融雪時間特別早，可能造成熊提早結束冬眠開始活動，北海道政府為了防止民眾遇到結束冬眠的熊發生意外，從即日起，到5月底止訂為「注意春天棕熊特別期間」，呼籲入山時結伴同行多加留意。

厚岸町環境林務課課長真里谷隆說，這是町內本季首起被害案例，接下來要進入山菜產季，呼籲民眾不要單獨入山，外出時可採取掛上熊鈴或開啟收音機走路等對策，讓熊知道有人來了。

北海道政府表示，從1989年到今年1月底止，轄內共有58人遭棕熊襲擊；如果從月份來看，4月和5月共有19人受害，占比約3成。

日本

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