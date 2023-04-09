美國性感女懷孕竟「變臉」 鼻子大1倍像大媽

女子懷孕前後長相差異極大。（取材自抖音）

美國一名24歲女子懷孕三個月後，身體開始出現明顯變化，不只體重上升，皮膚也變粗糙、眉毛變粗、鼻子更突然變大，令她十分崩潰。她將懷孕前後的照片上傳至社交平台上分享，引來瘋傳討論，有不少媽媽留言分享類似經歷。專家指出，相關症狀是因荷爾蒙變化所致，一般會於產後回復正常。

女子懷孕前後長相差異極大。（取材自抖音）

香港 01報導，24歲的泰瑞斯（Tyreece Wood）在TikTok 上傳自己懷孕前後的照片，可見她由一名長捲髮、身型纖瘦、鼻子小小的性感美女，變成身型腫脹、皮膚變粗糙及鼻子莫名腫大、比原本變大了一倍的大媽。

泰瑞斯感覺身體在懷孕三個月時開始出現以上變化，至懷孕後期，她形容照鏡時甚至認不出自己，為此感到非常沮喪。直到她生下兒子，產後約一個月，鼻子及樣貌才回復產前模樣。

泰瑞斯的影片一上傳就爆紅，獲得逾1540萬次點擊及180萬個按讚。不少網友對於泰瑞斯懷孕前後的變化感到驚訝，「完全不是同一個人」。也有母親分享類似經歷，稱這是「懷孕鼻」，「可能因為我已生了三胎，鼻子至今都沒有縮小」。

當地專家指出，懷孕令女性的荷爾蒙升高，雌激素增多導致身體內血管擴張，更多血液流通鼻子血管，因而令鼻子變大及變厚，屬於正常情況，一般產後六星期後便會回復原狀。（綜合報導）