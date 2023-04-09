抗俄遇襲 烏克蘭女戰士抱膝蓋覺得很痛 才發現小腿沒了

蘿絲雅在服役時，遭敵軍砲彈攻擊失去小腿。（取材自抖音）

19歲的烏克蘭 女子本有大好前程，不過她在戰爭過程中失去了小腿，現在仍不時感覺失去的小腿隱隱作痛，但她勇敢面對斷肢，表示「不後悔」。

蘿絲雅在服役時遭敵軍砲彈攻擊，失去小腿。（取材自抖音）

據每日郵報（Daily Mail）報導，戰爭爆發時蘿絲雅（Rusya Danilkina）才18歲。發現國家陷入戰爭火海之中，勇敢的她在去年4月決定自願加入軍隊。一開始爸媽原本以為她年紀小又沒有經驗，應該只會被派去做文書工作，所以答應讓她加入。不過蘿絲雅加入軍隊後就下部隊受訓，更親身到前線服役。

今年2月10日，她跟另外兩名志願兵到烏克蘭南部一座城市支援，當地受到俄羅斯 猛烈的砲火攻擊，蘿絲雅回憶說，當時她們抵達時看得出來城市才剛遭到襲擊。不料突然有砲彈打進車子裡，蘿絲雅一度以為自己會命喪現場，拿手機 出來捕捉當下的畫面。她說當時車裡都是血跡，她抱著膝蓋覺得很痛，仔細一看才發現小腿不見了。

被送到醫院時醫生告訴蘿絲雅，她失血過多，再晚一點就會救不回來，幸好及時被送醫治療。不過她一條腿卻沒了。從小就習武的蘿絲雅至今仍無法接受自己身體殘缺的事實。她在受訪時表示，從小到大「練武術」對她來說很重要，但現在她的身體卻變得跟以前不一樣，她連照鏡子都不敢。