女主人橫死 鸚鵡「說話」 助印度警察破案

家裡寵物鸚鵡目擊兇案，重複喊著「阿舒」2字，警方循線追查破案。圖為示意圖。(本報資料照片)

印度 一名婦人在家中被人狂砍14刀死亡，屋內財物被洗劫一空。案件本來毫無頭緒，後來因為家裡鸚鵡一句話，成為破案關鍵。

香港 01綜合外媒報導，事發在2014年2月20日，印度一名男子回家發現妻子妮魯姆（Neelam Sharma）與愛犬身中多刀死亡，財物被搜刮一空，兇手成謎。

男子悲痛欲絕，留意到家中鸚鵡於事發後便不吃不喝，情況不對勁，懷疑鸚鵡目睹案發經過，於是念出一連串嫌疑人名字，結果一提到侄兒「阿舒」（Ashu,Ashu）的名字，鸚鵡就異常激動，並重複說「阿舒」，終成為警方調查方向關鍵。

「阿舒」被捕後承認在朋友幫助下，殺害了妮魯姆。案件在法庭審理時，雖然鸚鵡重複「阿舒」名字一事多次被提及，但由於當地「證據法」沒有這規定和先例，因而未能列為證據之一。所幸經過近九年審判，當地法庭近日判「阿舒」及其朋友共犯無期徒刑，並罰款7.2萬盧比（約875.97美元）罰款。

據報鸚鵡於案發半年後離世。死者女兒妮維塔（Nivedita）表示，「阿舒」過去常到她家作客，甚至曾居住多年，熟悉家裡珠寶和現金位置，她的父親曾給「阿舒」8萬盧比（約973.36美元）攻讀工商管理碩士學位，沒想到「阿舒」恩將仇報，劫財殺人。她又透露，家人不滿判決結果，會向最高法院申請要求處「阿舒」極刑。