植物會「大叫」 缺水時高聲求救

科學家發現植物在水分不足的時候，會發出頻繁的「叫聲」，叫聲可以頻密到每分鐘一次。圖為示意圖。(Getty Images)

科學家發現植物在水分不足的時候，會發出頻繁的「叫聲」，叫聲可以頻密到每分鐘一次，只是人類聽不見而已。這項研究在最新一期的「細胞」期刊上發表，科學家指這發現可用於種植農作物上，讓農夫能更準時灌溉或發現植物受傷，讓農作物更健康成長。

香港 01報導，當植物水分不足的時候，人們很容易從它的外表發現病態：捲曲變色的葉、瘦削的枝幹、一副快要枯死的樣子。不過原來這時植物還會「高聲求救」，這種聲音非常高頻，以超音波的形式咯咯作響。

以色列 特拉维夫大學的研究人員把植物放到在完全隔音的室內，放著超音波收音機，記錄植物的叫聲。當植物一切如常的時候，每小時叫不到1次。但當植物水分不足，或是受傷的時候，就會高叫起來，有時候多達每小時30至50次，且3至5米外都聽得見，堪比高聲大叫。

據報導，這種聲音頻率落在40至80kHz，人類耳朵一般只聽到20kHz左右，所以聽不見，無法得知叫聲長什麼樣。不過一些昆蟲或小型哺乳類動物能聽到這種聲音，目前未知這些動物在聽到植物在「尖叫」的時候，會作出什麼反應。

報導稱，研究人員指出，暫時無證據表明這些叫聲是某種溝通的嘗試，但叫聲可能對附近的動物，甚至植物造成影響。目前已知在溫室種植的番茄及煙草植物可以發出這些聲音。