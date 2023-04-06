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法國108歲人瑞彈琴逾1世紀 樂喊「我還年輕」

編譯中心／綜合報導
法國鋼琴家柯列特．馬茲至今已經108歲了，而且已經彈鋼琴超過一世紀。(Getty Images)
法國鋼琴家柯列特．馬茲至今已經108歲了，而且已經彈鋼琴超過一世紀。(Getty Images)

法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，至今已經108歲了，而且已經彈鋼琴超過一世紀，並持續在社群媒體上吸引數以千計樂迷。

馬茲出生時，第一次世界大戰還沒爆發，她最欣賞的作曲家之一德布西（Claude Debussy）也還在世。現年108歲的她每天練習鋼琴4小時，並即將推出第7張專輯「彈琴108載」（108 Years of Piano，暫譯）。

中央社引述法新社報導，馬茲大半生都是鋼琴教師，過了百歲生日才開始透過臉書粉絲專頁建立自己的廣大粉絲群。她笑著說：「我？我還年輕呢。我不在乎年齡。有些人永遠年輕，看到什麼都覺得新奇，也有些人什麼都不在乎，什麼都不愛，連自己老公都不愛，你能想像嗎？」

法國鋼琴家柯列特．馬茲每天練習鋼琴4小時。(Getty Images)
法國鋼琴家柯列特．馬茲每天練習鋼琴4小時。(Getty Images)
柯列特．馬茲即將推出第7張專輯「彈琴108載」。(Getty Images)
柯列特．馬茲即將推出第7張專輯「彈琴108載」。(Getty Images)

馬茲的兒子法布里斯（Fabrice Maze）是記者，他說：「她為大家帶來力量，所以獲得極大成功。」法布里斯自豪地說，馬茲是少數百歲以上還出專輯的人瑞之一。

馬茲說：「我小時候患有氣喘，媽媽會拉小提琴，和我的鋼琴老師一起安撫我。」馬茲5歲開始彈琴，雖然父母不太願意，她仍進入巴黎音樂師範學院，師從知名鋼琴家柯托（Alfred Cortot）等人。

柯托的彈琴方法是放鬆全身肌肉，馬茲認為，多虧這種方法，讓她免受關節炎之苦。「鋼琴等同我的人生，我的摯友。我必須去感覺鋼琴、聽到琴聲。」馬茲說道。

至於保持青春的另一祕方？她說：「我常常跳舞。我需要感受我的肌肉、腹部、大腿、手臂。這些全都要保持活力。」

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