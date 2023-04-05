打敗數萬競爭者 智利鮑魚獲選「軟體動物之王」

年度最佳軟體動物（Mollusc of the Year）票選近日出爐，「智利鮑魚」打敗數萬競爭者勝出。（Getty Images）

年度最佳軟體動物（Mollusc of the Year）票選近日出爐，獲得青睞的不是絢爛外表，也不是引人注目的交配儀式，一眾老饕似乎是因為口腹之欲而把票投給了「智利鮑魚」。

中央社引述法新社報導，這項年度票選活動旨在提高人們對各種軟體動物的認識。儘管智利鮑魚面對強大競爭者，仍從8萬5000個提名 競爭者中脫穎而出，在全球票選中依舊奪下42%票數。牠的競爭對手包括外表迷幻奪目的波浪泡泡蝸牛（Wavy Bubble Snail），及壽命超過500年的深海巨型瑪土撒拉牡蠣（Methuselah oyster）。

這場比賽由LOEWE轉化生物多樣性基因組研究中心（LOEWE Centre for Translational Biodiversity Genomics）舉辦，他們將破解智利鮑魚的基因組，以造福科學界和全人類。

智利鮑魚的提名人、美國南卡羅來納州 的克勒姆森大學（Clemson University）研究員巴耶薩（J. Antonio Baeza）表示，很高興獲得勝利，並稱智利鮑魚並非最吸引人的軟體動物，「但我猜牠一定比海蛞蝓好吃多了」。

報導指出，「智利鮑魚」的貢獻不限於餐盤，研究人員說，解開其基因之謎有助了解海洋無脊椎動物如何應對過度捕撈和污染，牠們血液中的輸氧色素還可能協助人類研究對抗某些類型的癌症。