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在美代孕得女 68歲西國女星樂喊「再也不孤單」挨轟

編譯周辰陽
今年68歲的西班牙電視女演員奧布雷貢透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，隨即受到了猛烈的抨擊。（路透資料照片）
今年68歲的西班牙電視女演員奧布雷貢透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，隨即受到了猛烈的抨擊。（路透資料照片）

BBC報導，今年68歲的西班牙電視女演員奧布雷貢（Ana Obregón）透露自己在美國經由代孕有了一個女嬰，隨即受到了猛烈的抨擊。

奧布雷貢以主演多部西班牙情景喜劇（sitcoms）聞名，但她的獨生子2020年死於癌症、得年27歲，接著又失去了雙親。從那之後，奧布雷貢就談到及自己掙扎著繼續生活。

根據報導，西班牙「¡Hola!」雜誌最新一期封面刊登了奧布雷貢日前抱著一名新生嬰兒出現在美國佛州邁阿密一家醫院外的照片，她則在稍後上Instagram發文，對該封面照片評論道「一道充滿著愛的光芒照進我的黑暗，我再也不會孤單了，我又活過來了」。

西班牙禁止一切形式的代孕，但是雙親可以在返國時收養小孩。奧布雷貢的言論在西國社群媒體引發辯論，左翼中央政府的部長們則對她此舉感到憤怒，如教育部長阿萊格莉亞（Pilar Alegría）把奧布雷貢出院照片形容成「但丁氏風格」（Dantesque），亦即《神曲》作者但丁的地獄之旅，還指「這不是代孕，這是租用子宮。正如我們所知，這在西班牙是非法行為」。

平等部長孟蒂羅（Irene Montero）則表示，奧布雷貢的舉動是「一種針對女性的暴力形式」。她還補充指出，對於因為需要錢而成為代理孕母的女性存在「明顯的貧困偏見」。總理府部長博拉紐（Felix Bolaños）宣稱，「女性的身體既不應該被購買，也不應該租來滿足任何人的欲望」。

不過，保守派在野黨「人民黨」的秘書長加瑪拉（Cuca Gamarra）態度比較謹慎，稱必須經由「深入與平靜的辯論」來處理這個議題，「因為這觸及了許多道德、倫理與宗教問題」。（編譯周辰陽）

IG連結：https://www.instagram.com/p/CqYEp5Tr5r9/

社群媒體 教育部 癌症

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