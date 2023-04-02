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為了1分20秒馬拉松紀錄 36歲媽跑到「糞不顧身」拉褲底

聯合新聞網
為了突破自己的馬拉松紀錄，美國36歲女子塔瑪拉決定邊跑邊大便，最後真的成功如願。（取材自Instagram）
為了突破自己的馬拉松紀錄，美國36歲女子塔瑪拉決定邊跑邊大便，最後真的成功如願。（取材自Instagram）

到底是有多想破紀錄？美國一名36歲女子塔瑪拉（Tamara Torlakson）為了突破自己的馬拉松紀錄，寧願邊跑邊大便也不肯停下上廁所，最後終於成功創下自己的新紀錄。

據紐約郵報（New York Post）報導，塔瑪拉在2018年時參加了加州當地一場馬拉松。當時她剛生完小孩不久，希望能夠帶著「新手媽媽能量」破紀錄。在這次參加馬拉松之前她已經參加過6次馬拉松，因此她絲毫不覺得這次馬拉松會出什麼問題。

不料當天塔瑪拉在馬拉松中途時突然很想上廁所，但是她真的很想破紀錄，所以決定繼續跑下去。她在受訪時說，雖然不知道能不能邊跑邊拉，但她真的不想讓「便便搞砸一切」，所以決定邊跑邊解放。

塔瑪拉通常會在賽前上完廁所，不料當天卻在中途感覺腸胃翻攪，雖然不知道能不能邊跑邊拉，但她真的「不希望便便把一切都搞砸了」，由於很想破紀錄，所以她決定邊跑邊解放。她一路上都告訴自己，要把精神集中在保持速度而非褲子裡的東西，直到衝過終點線才向朋友大喊：「我拉在褲子上了」，然後趕快找濕紙巾，前往公廁清理。

塔瑪拉認為「拉在褲子上」跑完全程非常值得，因為這次僅耗費3小時7分鐘完賽，比之前的個人最佳紀錄快了1分20秒。她不認為有任何人注意到，即使被發現也不在乎，「馬拉松跑者不會批判的，但如果我停在一間流動廁所，誰知道會發生什麼事呢？」

對於自己大在褲子上，塔瑪拉一點也沒有不好意思，她甚至還在抵達終點時開心地跟親友說「我大在褲子上！」她說自己不在乎別人怎麼看，跑者通常也不會批判別人。而她到現在也正常參加馬拉松，並沒有因此留下任何陰影。

據報導，紐約市營養師、消化內科專家弗魯曼（Tamara Duker Freuman）表示，長跑的力學機制可能刺激腸胃，「你的器官都在擠來擠去」，也可能因為血液從消化道流向腿部，導致暫時失禁。

此外，跑步前、跑步期間吃了什麼也很重要。前一晚享用高脂肪含量的晚餐，可能導致更常跑廁所，即使隔天沒有要跑馬拉松也是如此。比賽當天，若食用含乳糖或果糖的凝膠果凍，作為主要醣類來源，對某些人而言可能更難消化。

塔瑪拉帶著便便向前跑，最後以3小時7分鐘打破自己的紀錄，完成整趟馬拉松。（取材自...
塔瑪拉帶著便便向前跑，最後以3小時7分鐘打破自己的紀錄，完成整趟馬拉松。（取材自Instagram）

馬拉松 加州 紐約市

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