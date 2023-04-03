澳男用廉價探測器挖到2.6公斤大金礦 爽賣16萬美元

澳洲淘金男子找到含有2.6公斤黃金的礦石，以24萬澳元賣出。（取材自臉書）

澳洲 一名拿著廉價金屬探測器的男子，在維多利亞州找到1塊含有金礦的岩石，業者經檢查後發現裡頭的黃金重達83金衡盎司（比普通盎司更重，約2.6公斤），隨即出價24萬澳元（約16萬美元）收購。

衛報報導，這名男子僅使用普通的金屬探測器在位於本迪戈（Bendigo）、巴拉瑞特（Ballarat）和聖阿諾（St Arnaud）之間的「金三角」發現這塊重達4.6公斤的金礦石。

這位幸運但不願透露姓名的男子隨後將礦石帶到黃金探勘公司「Lucky Strike Gold」，店主坎普（Darren Kamp）表示過去經常有人像傻子一樣地帶著「像黃金的石頭」進店問價，但這名男子將金礦石拿出來時讓坎普震驚地啞口無言。

坎普對這塊金礦石的估值達24萬澳元、礦石中的黃金含量達83盎司（約2.35公斤），他表示「我從事勘探工作已有43年，在這43年的生涯中，我還沒有見過這麼大的」，並補充說「我夢想自己能找到這麼大的東西，12年前我曾發現的最大金礦石為24盎司（約0.68公斤）」。

坎普估價後出錢把礦石買下，並透露男子打算要把錢用在家人身上、讓妻子感到幸福。據了解，澳大利亞擁有全球最多的金礦含量，許多大型礦石都是在當地發現，而維多利亞州本身更是19世紀澳洲淘金熱的中心。

此外，坎普提到這名幸運男子「不可思議」地用一台價值僅1200澳元（約801美元）的金屬探測器便找到這塊金礦石。