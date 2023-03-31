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網紅曝日酒吧「坑客伎倆」 收40萬日圓帳單 冰塊竟按次收費

綜合報導
Jun埋單時發現，最終收費不是4000日圓，而是100倍的40萬日圓。（視頻截圖）
Jun埋單時發現，最終收費不是4000日圓，而是100倍的40萬日圓。（視頻截圖）

觀光客赴日旅遊體驗夜生活，開心遊玩時也要小心遇上拉客詐騙。有日本YouTuber分享在新宿歌舞伎町被騙的經歷，當時對方說一小時只需2000日圓（約15.3美元）就能盡情喝酒，沒想到最後結帳總金額竟高達40萬日圓（約3060美元），連加冰塊都「按次計價」，網友看了直呼太離譜。

香港01報導，知名日本YouTuber「三原JAPAN」曝光成員Jun日前在新宿遭騙經驗，Jun當時和朋友被拉客的男子搭訕，稱他們很「幸運」，向他們介紹一家陪酒酒吧並提供「獨享價格」，一小時只需2000日圓，就能和美女「喝到飽」。

YouTuber「三原JAPAN」分享頻道成員Jun曾在新宿歌舞伎町被騙的經歷。...
YouTuber「三原JAPAN」分享頻道成員Jun曾在新宿歌舞伎町被騙的經歷。(歐新社)

進到酒吧後，店家便派兩名女子陪酒，過程中女子明裡暗裡多次偷偷點酒，由於女子點酒次數相當頻繁，Jun有些擔心，加上同事也喝醉了，因此決定結帳。

原本以為兩人付費4000日圓就能盡情喝酒，不料最終帳單金額高達40萬日圓。細看明細，拉客人所說的2000日圓為開桌費。女陪侍的飲料一杯就要1萬日圓，總共喝了22杯，單是酒就被索取22萬日圓；桌上2碟小零食1萬日圓，最後冰塊還要加價，而且每次2000日幣，光冰塊就收了7萬2000日圓，更誇張的是「30%的服務費」高達9萬1800日圓，總計40日圓。

日本 YouTuber 觀光

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